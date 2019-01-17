Veja as atrações desta quinta-feira (17/01)

BALADA
Vitrine Music
A banda de samba e pagode Samba Junior vai animar a festa “Na Onda do Verão”, em Vila Velha. A partir das 21 horas. No Vitrine Music Bar. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Fluente
Nas quintas usamos Rosa. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Punkadão. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros). Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Forró do Correria, com Raízes do Sertão (SP). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
Karaokê do Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
SHOW
Luisa Meirelles
Cantora se apresenta nesta quinta no show de lançamento do Baile Voador 2019, com participações da banda Duas Cabeças e Edu
Szajnbrum. Às 20h. Na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (pista); R$ 30 (mesa). Informações: (27) 999256-7371.
Cachoeiro canta o Rei
Show com os sucessos da carreira de Roberto Carlos interpretados pela cantora Paula Ferreira. Às 19h. Casa de Cultura Roberto Carlos. Rua João de Deus Madureira, 122, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
HUMOR
Social do Jair
Noite de standup. Às 21h. Cervejaria Bradus. Rua Quinze de Novembro, 697, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99862-5977.
MÚSICA AO VIVO
Esteban
Às 20h. La Dolina. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3207-7944.
Marcus Macedo
Variado. Às 19h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 5.
Artur Nogueira
Forró. Às 20h. Golaço Esporte e Lazer. Rua Nelci Lopes Vieira, 1000, Jardim Limoeiro, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3065-1091.
Edigar Gusmão
Rock. Às 20h. Raiz do Canto Gastropub e Beergarden. Rua Jaime Martins, 25, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3215-5329.
ESPECIAL
Inauguração do Trapiche Gamão
Exposição “Azul d’accord”, de Gilbert Chaudanne e discotecagem com o Clube Capixaba do Vinil. Às 19h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Degusta Sunset
Diego Kalifa e Marcos Bifão. Às 21h. Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Aberto ao público. Informações: (27) 3375-7642.
EXPOSIÇÃO
"Bem Perto"
Exposição reúne fotografias que buscam belezas despercebidas no cotidiano do Território do Bem. Varal Agência de Comunicação Comunitária. Rua Daniel Abreu Machado, 383, Itararé, Vitória. Visitação: de 14h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 99922-3095. Permanente.
"Trato"
Exposição de Sandro Novaes, que traz cerca de 30 obras que buscam discutir questões relativas ao tempo e à espacialidade. Matias Brotas Arte Contemporânea. Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória. Visitação: das 10h às 19h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3327-6966. Até 20 de janeiro.
Brisa do Mar
Mostra de Renata Vale com 12 fotos. Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Mata da Praia, Vitória. Visitação: das 10h às 18h. Entrada gratuita. Até amanhã.