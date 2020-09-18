Gusttavo Lima e Daniel farão show live na sexta-feira (25)

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Lives Musicais
Turma do Pagode
Às 20h30, no canal no YouTube do grupo. A apresentação será transmitida direto do Drive-in Air Festival, em Porto Alegre (RS).
Gusttavo Lima e Daniel
A live "Buteco em Casa III" será transmitida no canal no YouTube de Gusttavo, às 20h.
Teresa Cristina
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais.
Matheus & Kauan
ATUALIZAÇÃO A dupla mudou a data de sua apresentação live de 25 de setembro para o dia 27 (domingo).
Mov.Cidade - Banda Rosa Neon
Às 19, no perfil no Instagram @mov.cidade e @rosaneonrosaneon. A banda pop mineira tocará canções autorais, incluindo o seu lançamento "Fama".
Marcos Davi
Às 19h20, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Live Firma in Casa- Tome Forró!".
Xofan e João Sirangelo
Às 20h, no canal no YouTube da cantora Xofan. Com a apresentação "LATEJO".
Celso e Pedro Viáfora
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Multicultural
SEMANA #4 CULTURA CONECTA
A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTube, Facebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia:
Teatro
Eva a Live
Monólogo de Eva Wilma na programação #emcasacomSesc. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: