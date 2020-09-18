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Gusttavo Lima e Daniel farão show live na sexta-feira (25)

A programação também contará com apresentação da Turma do Pagode e da banda Rosa Neon; confira a agenda

Publicado em 

18 set 2020 às 19:23

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 19:23

Gusttavo Lima se apresenta em Guarapari em 03 de janeiro
Gusttavo Lima se apresenta em Guarapari em 03 de janeiro Crédito: Fábio Nunes/Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Turma do Pagode

Às 20h30, no canal  no YouTube do grupo. A apresentação será transmitida direto do Drive-in Air Festival, em Porto Alegre (RS). 

Gusttavo Lima e Daniel

A live  "Buteco em Casa III" será transmitida no canal no YouTube de Gusttavo, às 20h. 

Teresa Cristina

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais e nacionais. 

Matheus & Kauan

ATUALIZAÇÃO A dupla mudou a data de sua apresentação live de 25 de setembro para o dia 27 (domingo). 

Mov.Cidade - Banda Rosa Neon

Às 19, no perfil no Instagram @mov.cidade e @rosaneonrosaneon. A banda pop mineira tocará canções autorais, incluindo o seu lançamento "Fama". 

Marcos Davi

Às 19h20, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Live Firma in Casa- Tome Forró!". 

Xofan e João Sirangelo

Às 20h, no canal  no YouTube da cantora Xofan. Com a apresentação "LATEJO". 

Celso e Pedro Viáfora

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo no canal no YouTube Sesc São Paulo

Multicultural

SEMANA #4 CULTURA CONECTA

A Secult ES estará promovendo uma programação cultural a cada semana até dezembro. As atrações são locais e diversas, tendo suas apresentações transmitidas no canal no YouTubeFacebook da Secult e na TVE. Confira os eventos digitais do dia: 

Teatro

Eva a Live

Monólogo de Eva Wilma na programação #emcasacomSesc. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

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