Thiaguinho se apresenta em Vitória

Quando?
Dia 4 de outubro, sexta, às 21h.
Atrações
Thiaguinho, Banda Ammor, DJ Leandro Netto e Jennifer
Onde?
Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória
Quanto?
Pista: R$ 60 (meia/ 1º lote); R$ 120 (inteira/ 1º lote); Camarote: R$ 100 (meia/ 1º lote); R$ 200 (inteira/ 1º lote). Ingressos à venda no site. Assinante possuem 60% de desconto na compra do ingresso na modalidade inteira, em todos os setores.
Informações:
(27) 3224-3726
