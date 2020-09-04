Terça-feira (8) terá live show do cantor Amaro Lima

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Lives Musicais
Live “Viva Vitória!” do cantor Amaro Lima
Às 20h30, no canal no YouTube do cantor. Com transmissão do terraço do Shopping Vitória e participação de 6ok, Beth Mc e Emik.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Live solidária, angariando doações para o projeto “O Bem que Contagia”.
Teresa Cristina
Teatro Online
Eu vou!
Monólogo com a atriz Cristina Flores. O texto é de Zélia Duncan. Às 17h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No site Sympla.