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Aniversário de Vitória

Terça-feira (8) terá live show do cantor Amaro Lima

A programação também irá contar com  monólogo "Eu Vou!", com a atriz Cristina Flores; confira a agenda

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 14:50

Publicado em 

04 set 2020 às 14:50
O cantor Amaro Lima
O cantor Amaro Lima Crédito: Raul Marques

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Live “Viva Vitória!” do cantor Amaro Lima

Às 20h30, no canal no YouTube do cantor. Com transmissão do terraço do Shopping Vitória e participação de 6ok, Beth Mc e Emik. 

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Live solidária, angariando doações para o projeto “O Bem que Contagia”.  

Teresa Cristina

Teatro Online

Eu vou!

Monólogo com a atriz Cristina Flores. O texto é de Zélia Duncan. Às 17h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No site Sympla.  

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