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Terça-feira (20/04) terá show de Anelis Assumpção em evento virtual

Além da participação da cantora na 6ª Semana da Canção Brasileira On-line, a programação contará com peças digitais

Publicado em 

16 abr 2021 às 17:59

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 17:59

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

6ª Semana da Canção Brasileira On-line

O evento com shows, bate-papos e oficinas virtuais que irão do dia 19 ao dia 25 de abril conta com a apresentação da cantora Anelis Assumpção e participação Curumin nesta terça-feira (20). A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube do projeto. O dia ainda terá oficina "Teu Infinito Sou Eu" - A Canção Popular no Século XXI, com Sergio Molina, com inscrição gratuita no site Bit.ly. 

Túlio Mourão

O músico se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live também contará com a participação de Celio Balona. 

TEATRO

Rainha

Espetáculo virtal com texto de Guilherme Gonzalez e direção de Márcio Macena. A atuação fica por conta de Sérgio Rufino. Sua transmissão ocorre às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 45. Venda: no site Sympla.

Novo (A)Normal

Espetáculo interativo virtual com transmissão de 30 de março a 29 de abril, terças e quintas, às 21h e 22h. Ele é exibido no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos no site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação: 16 anos.

Tabule: A Casa Caiu

Monólogo virtual com texto, direção e atuação de Júnior Lopes. Suas transmissões ocorrem às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla. Duração: 60 minutos.

Cavalos em Campo Virtual

O monólogo virtual conta com a atuação de Alexandre Paz e direção de Nina da Costa Reis. Suas transmissões ocorrem nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de abril, às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Venda: no site Sympla.

A Genealogia Celeste de uma Dança

Monólogo virtual com atuação de Luciano Chirolli e texto de Juliana Leite. Sua transmissão ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser adquirido no site Sympla.

Cuidado Quando For Falar de Mim

Espetáculo virtual de Ricardo Santos reúne relatos de pessoas vivendo com HIV. A Dramaturgia é de Carolina Lavigne. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos. Duração: 70 minutos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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