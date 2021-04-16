Terça-feira (20/04) terá show de Anelis Assumpção em evento virtual

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MÚSICA
6ª Semana da Canção Brasileira On-line
O evento com shows, bate-papos e oficinas virtuais que irão do dia 19 ao dia 25 de abril conta com a apresentação da cantora Anelis Assumpção e participação Curumin nesta terça-feira (20). A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube do projeto. O dia ainda terá oficina "Teu Infinito Sou Eu" - A Canção Popular no Século XXI, com Sergio Molina, com inscrição gratuita no site Bit.ly.
Túlio Mourão
O músico se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live também contará com a participação de Celio Balona.
TEATRO
Rainha
Espetáculo virtal com texto de Guilherme Gonzalez e direção de Márcio Macena. A atuação fica por conta de Sérgio Rufino. Sua transmissão ocorre às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 45. Venda: no site Sympla.
Tabule: A Casa Caiu
Monólogo virtual com texto, direção e atuação de Júnior Lopes. Suas transmissões ocorrem às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla. Duração: 60 minutos.
Cavalos em Campo Virtual
O monólogo virtual conta com a atuação de Alexandre Paz e direção de Nina da Costa Reis. Suas transmissões ocorrem nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de abril, às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Venda: no site Sympla.
A Genealogia Celeste de uma Dança
Monólogo virtual com atuação de Luciano Chirolli e texto de Juliana Leite. Sua transmissão ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser adquirido no site Sympla.
Cuidado Quando For Falar de Mim
Espetáculo virtual de Ricardo Santos reúne relatos de pessoas vivendo com HIV. A Dramaturgia é de Carolina Lavigne. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 16 anos. Duração: 70 minutos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.