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Terça-feira (11/05) contará com live de Claudio Lins cantando Chico Buarque

Show virtual do músico Cecitônio Coelho também compõe a programação cultural do dia; confira as outras atrações

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 16:22

Publicado em 

07 mai 2021 às 16:22

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Chicoteatro - Claudio Lins canta Chico Buarque

A apresentação digital ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ator e cantor homenageia Chico Buarque e sua obra composta especialmente para o teatro, apresentando canções como “Roda viva”, “Tatuagem”, “Não existe pecado ao sul do Equador”, “Gota d’água”, “A volta do malandro”, “Homenagem ao malandro”, e “Viver do amor”, entre outras, acompanhado pelo pianista Heberth Souza. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla

Cecitônio Coelho

O cantor se apresenta às 20h, no seu canal no YouTube. A live, além de ser uma comemoração ao seu aniversário, será o lançamento do álbum "Coletânea Autoral".  A apresentação ainda conta com a participação de Guga Lopes (acordeon/teclados/vocais) e Saulo Santos (percussão)

Victor Biglione

O guitarrista argentino se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal do YouTube Sesc São Paulo

TEATRO

Turmalina 18-50

Espetáculo virtual com dramaturgia de Vinícius Balão. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. 

Riobaldo

Espetáculo virtual desenvolvido a partir da obra "Grande Sertão Veredas", de João Guimarães Rosa, com adaptação e atuação de Gilson de Barros. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 15 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 70 minutos. Classificação indicativa; 16 anos. 

O Pior de Mim

O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 10 de maio até às 23h59 do dia 16 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.

Macbeth 2020

Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

Moléstia

Espetáculo virtual com dramaturgia de Herton Gustavo Gratto. A peça tem acesso sob demanda, podendo ser adquirido ingresso até o dia 17 de maio. A partir do aluguel da peça, o cliente poderá assisti-la em até 48h. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

Entre Homens

Espetáculos virtuais com dramaturgia de Rogério Corrêa sobre revolução sexual gay na internet e homofobia. As transmissões ocorrem às 21h, no canal no YouTube "Entre Homens Online", até o dia 16 de maio.

INFANTIL

Show de Mágica Virtual

O mágico Walkir apresenta o seu show às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O evento é gratuito e os ingressos podem ser reservados no site Sympla.  Destinado a crianças de 4 a 12 anos. Duração: 30 minutos. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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