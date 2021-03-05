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Terça-feira (09/03) contará com mostra on-line da companhia Dos à Deux

A peça exibida na programação do dia será "Aux Pieds de La Lettre"; confira a agenda para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

05 mar 2021 às 16:51

Publicado em 05 de Março de 2021 às 16:51

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TEATRO

Aux Pieds de La Lettre

O espetáculo de teatro gestual, gravado em 2001, integra a mostra "Dos à Deux - A Singularidade de uma Trajetória" da companhia franco-brasileira Dos À Deux, que irá de 8 a 14 de março, em seu canal no YouTube. A transmissão da peça ocorre às 20h.

Das Ruas Um Orfeu de Mochila - O Musical

Espetáculo on-line sobre o amor de Orfeu e Eurídice em uma realidade urbana, com texto de Andreza Rodrigues e Thiuane Campos. A transmissão ocorre às 18h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. 

Helena Blavatsky A Voz do Silêncio

Helena Blavatsky A Voz do Silêncio A produção virtual sobre a escritora russa Helena Petrova tem texto original de Lucia Helena Galvão e interpretação de Beth Zalcan. Sua transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 30, R$ 60. Venda: no site Sympla.

In Extremis

O espetáculo on-line conta com Daniel Infantini e Flávio Tolezani em seu elenco. A comédia dramática foi escrita pelo inglês Neil Barlett e contou com a direção de Bruno Guida. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Com temporada de 23 de fevereiro a 10 de março, às terças e quartas, às 19h, a peça tem acesso gratuito. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: 14 anos.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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