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Terça-feira (09/02) terá show live da cantora Maria Eugênia

A cantora irá passear pela musicalidade dos compositores de MPB do Goiás; confira a agenda para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

05 fev 2021 às 15:24

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 15:24

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

SHOW

Maria Eugênia

A cantora se apresentará em live show, às 20h, em seu perfil no Instagram. A transmissão será uma viagem pelas composições da MPB do Goiás. Quem também soltará a voz com a cantora será Bia Tavres. 

A SofistA (Gravado)

Show de rap com voz e violão que levanta a temática LGBTQIA+. O espetáculo será exibido às 20h, na TVE e suas redes sociais (InstagramFacebook e YouTube). A atração faz parte da programação do "Festival de Verão sem Aglomeração", uma realização da TVE em parceria com a Secult-ES e a TVE Bahia.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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