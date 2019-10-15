TER
Temporada de "Revoada" pelas ruas de Vitória (16 a 20/10)

A nova montagem do Grupo Z e da Repertório Artes Cênicas & Cia será apresentada em espaços públicos de Vitória

Publicado em 15/10/2019 às 13h16
Atualizado em 15/10/2019 às 13h16
Ensaio do espetáculo "Revoada", do Grupo Z em parceria com a Companhia Repertório Artes Cênicas&Cia. Crédito: Divulgação/Secult
Ensaio do espetáculo "Revoada", do Grupo Z em parceria com a Companhia Repertório Artes Cênicas&Cia. Crédito: Divulgação/Secult

Revoada apresenta um paralelo entre o comportamento dos homens e dos pombos, um retrato animalesco do modo de existir contemporâneo. Pombos, assim como os seres humanos, se aglomeram nos espaços urbanos, revoam pelas ruas, praças e monumentos e chegam a obedecer a rotina da urbis. Na montagem, os intérpretes performam seres que transitam entre o pássaro, a peste urbana – e o humano, os corpos carregam características que se alternam entre humanas e animais para originarem um terceiro corpo, nem bicho e nem gente, meio animal e meio humano: um híbrido.

Inicialmente, Revoada foi pensado para ser apresentado em uma sala de espetáculo convencional, porém, prestes de chegar no dia da estreia, a condução da montagem sofreu um revés: sair de espaço fechado e ir para as ruas, para o espaço público. Após a concepção inicial, o tema do espetáculo também foi ganhando amplitude sob a influência de acontecimentos políticos recentes: um cenário marcado pela perda de direitos, pela intolerância com o diferente e pelo avanço de movimentos violentamente excludentes.

Quando?

Dia 16 e do dia 18 ao dia 20 de outubro de 2019. Quarta, sexta e domingo, às 15h; sábado, às 13h.

Onde?

Quarta: Praça Getúlio Vargas, Centro, Vitória. Sexta e sábado: Praça Costa Pereira, Centro, Vitória. Domingo: Praça da Piedade, Centro, Vitória.

Quanto?

Aberto ao público.

