Teatros, balada e Flic-ES neste domingo (26/05)

TEATRO

Banda Mirim Crédito: Georgia Branco

Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019

Reflexão cênica temática: O corpo fala!, às 14h; Reflexão cênica temática: A Produção Circense Capixaba, às 16h. Banco de Textos, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Com a peça “Era solo que me faltava”, do Grupo Lacarta Circo Teatro (ES). Às 10h. Parque Moscoso. Av. Cleto Nunes, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Com a musical "Festa", da Banda Mirim (SP). Às 18h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.

Viajante

Às 17h. Casa da Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Ingressos espontâneos.

Baby Shark – Show ao vivo

Às 10h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.

BALADA

Fluente

Arrastapé da Ilha, com Coisa de Zé (SP). Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3347-1512.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

Garotos da Praia, Sacode do Rabannada DJ, DJ Nikão e Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, Grupo Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

FESTA

Tardezinha do Let’s 360°

Com Samba Jr, Sué, Breno & Lucas, Sheep DJ. Às 17h. Let’s Vitória. Avenida Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 20.

LITERATURA

6ª Feira Literária Capixaba