Teatro e BNegão com Jota 3 em Vitória nesta quinta (16/05)

SHOW
Jota 3 Convida BNegão
Às 20h. Spirto Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3019-0860.
Sagrada Paz: todos pela liberdade religiosa
Show de Tunico da Vila. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-2953.
FESTIVAL
Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019
“Audiotour Ficcional da Cidade”, com Luara Zucolotto e Rizzia Rocha (ES). Às 10h30 e às 16h. Saída do Hostel Guanaaní. Rua Cel. Monjardim, 49, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Reflexão Cênica do espetáculo “A Charanga dos Proscritos”. Às 17h30. Banco de Textos, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. “O Cortiço dos Anjos”, da Trupe Iá Pocô (ES). Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
CONCERTO
5ª Sinfônica – Concerto de Cameratas
Concerto da Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (Osses). Às 19h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
BALADA
Fluente
Eu Sou Rolezeira. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3347-1512.
Berlin Room
Com Jess, Lazy Bear, Cesquim. Às 22h. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
Wanted Pub
“TBT – The Best Thursday” com Amanda, Rômulo Aranttes e 2V. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Correria Music Bar
Forró do Correria, com Trio Clandestino. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Cervejaria Bradus
Quinta Acústica, com Gustavo Brays. Às 17h. Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3208-4208.
FESTA
Rodeio Solidário
Show com Rodrigo Balla. Às 22h30. Parque da Prainha. Prainha, Vila Velha. Entrada: de R$ 15 (meia) a R$ 100 (inteira/ passaporte).
MÚSICA AO VIVO
Grupo 3 Elementos
Choro. Às 19h. Spetacollo e Panela Capixaba, Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conde, 51, Praia do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3315-0928.
Gardenia Marques & Pedro Neto
Tributo a Adriana Calcanhoto. Às 19h. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
André Prando
MPB e autorais. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Mary Amaral e Thiago Perovano
Jazz, bossa e MPB. Às 20h. El Libertador Restaurante. Rua Carlos Gomes de Sá 500, Mata da Praia, Vitoria. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.
Jazz, bossa e MPB. Às 20h. El Libertador Restaurante. Rua Carlos Gomes de Sá 500, Mata da Praia, Vitoria. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 3025-1516.
TEATRO
O X da Questão
Peça do grupo Solar da Mímica (SP). Às 19h. Cine Teatro Ribalta. Rua Governador Carlos Lindenberg, 94, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).
LITERATURA
Noite literária
Lançamento dos livros “Labirinto Mínimo”, de Fernanda Tatagiba, e “Calor: Outro”, de Getulio Souza. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.
Efemérides Capixabas
Lançamento do livro de Paulo Stuck Moraes. Às 19h. Biblioteca Pública Estadual. Av. João Batista Parra, 165, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
EXPOSIÇÃO
Toujours Jeveaux
Exposição de Paulo Cesar Henriques Jeveaux com 33 pinturas que são produto de suas investigações pictóricas recentes. Abertura às 18h30. Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Av. Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sextas, das 8h às 18h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3382-3500. Até 30 de maio.