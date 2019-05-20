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Tango em Vitória e festa na Lama: os destaques de terça (21/05)

Publicado em 

20 mai 2019 às 16:32

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 16:32

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 16:32

CONCERTO
10/05/2019 - Camerata Sesi apresenta releituras de trilhas de desenhos animados Crédito: Victor de Prá/Divulgação
Tango, Tons e Cores
Concerto da Camerata Sesi com participação de bailarinos. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
FESTA
Som de Fogueira
Com Austral Brasil e Las Forasteras. Às 19h. Rua da Lama. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
FESTIVAL
Pint of Science
“O Centenário do Eclipse Solar de Sobral que comprovou a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein”. Às 19h. Boteco do João. Rua Monte ngelo, 68, Santa Martha, Vitória. “A Química do Cotidiano”. Às 19h. Bar Abertura - Jardim da Penha. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1730, Jardim da Penha, Vitória. “Movimento Anti-Vacinas & Doenças Re-emergentes”. Às 19h. Bar Abertura - Jardim Camburi. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
ESPECIAL
Noite para Raul
Com o grupo Kavernistas. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.
MÚSICA AO VIVO
Emerson Arsy Trio
Música instrumental. Às 18h. Restaurante El Libertador. Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3025-1516.
Jazzificando
Jazz. Às 20h. Coco Bambu Vila Velha, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 4,95. Informações: (27) 3141-9100.

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