Maiara, da dupla com Maraísa, se apresenta em live no sábado (12/06)

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MÚSICA
Maiara e Fernando
A cantora da dupla com Maraísa e o artista da dupla com Sorocaba se apresentam às 20h, no canal no YouTube de Maiara e Maraísa. A live é um especial de dia dos namorados do casal.
Nando Reis
O cantor faz live especial de dia dos namorados, às 20h, em seu canal no YouTube. A apresentação contará com a participação de Sebastião Reis também.
Diogo Nogueira
O cantor se apresenta às 19h, em seu canal no YouTube. A live especial do dia dos namorados conta com clássicos cabaré. Sua transmissão será feita diretamente do Teatro Municipal de Niterói.
Fábio Jr.
O cantor romântico se apresenta às 20h, no canal no YouTube da Reserva.
Roupa Nova
A banda se apresenta às 22h, em seu canal no YouTube.
Supla
O cantor se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.
Pelissari
Som ao vivo especial dia dos namorados, às 18h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640 - Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Maratona do Bem
O live concert da Camerata Sesi com início às 19h do sábado (12) e final às 19h do domingo (13) visa arrecadar doações para compra de cestas básicas. A Apresentação que totaliza 24h conta com a participação de André Prando, Marco Cypreste, Dona Fran, Laís Rocha, Sandrera, nano Viana, Elaine Vieira, Kamila Grabril, Ekaterina Bassmertnova e Companhia de Dança de Portugal. Sua transmissão será feita no canal no YouTube da Orquestra Camerata Sesi.
Sandrera
O cantor e compositor se apresenta às 20h, na plataforma Agora Sonora. Ingresso: R$ 20.
TEATRO
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Sangue No Olho
Espetáculo virtual com adaptação e direção de Delson Antunes. Seu elenco conta com Letícia Abadia, Anna França, Chico Sant´Anna e Iuri Saraiva. Temporada: 4, 5,6, 11, 12 e 13 de junho, sextas e sábado, às 20h; domingos, às 18h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Romeu & Julieta (e Rosalina)
Espetáculo virtual com atuação de Julia Rabello. Curta exibição: 12 e 13 de junho. Sua transmissão ainda não tem local definido pela organização. Ingresso: R$ 20 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.