Solange Almeida se apresenta on-line na sexta-feira (30/04)

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MÚSICA
Solange Almeida
A cantora baiana se apresenta em seu canal no YouTube, às 20h. "Forró e Versões" será a primeira live da artista no ano de 2021.
Verônica Ferriani e Swami Jr.
Os músicos se apresentam às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
DJ Marcio Fernandes
O DJ apresenta a sua tradicional live de sexta-feira "Noitada DJ Marcio Fernandes". A transmissão ocorre às 19h, em seu canal no YouTube. em seu canal no YouTube.
Pereira da Viola e Dito Rodrigues
Os músicos se apresentam às 20h, no canal do YouTube da Favo Cultural. A apresentação integra o evento virtual mineiro Festival Tradições.
Lazzo Matumbi
O cantor que atravessa gêneros como reggae, jazz, samba, soul se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos.
Jota Quest
A banda mineira se apresenta às 20h, no canal no YouTube da construtora Planeta.
TEATRO
O Grande Inquisidor
Espetáculo virtual com atuação de Celso Grateschi e direção de Francisco C. Martins. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
Eu, Clarice
Apresentação digital solo de Raul J. Franco em homenagem à escritora Clarice Lispector. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
John e Eu
Espetáculo on-line com texto e atuação de Nicolas Trevijano. Sua transmissão ocorre, às 20h. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. A transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
A Golondrina
Espetáculo virtual com Tania Bondezan e Luciano Andrey. A direção é de Gabriel Fontes Paiva. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 15 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
A Casatória C'a Defunta
O espetáculo da Cia. Pão Doce de Teatro ocorre às 20h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: livre.
Madame e a Faca Cega
Espetáculo virtual com direção e dramaturgia de Tatiana Bueno . Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.