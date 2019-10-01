Skank faz show na Serra no sábado (02/11)

A banda Skank apresenta o show do DVD “OS Três Primeiros – Ao Vivo”. O repertório reúne os sucessos dos três primeiros álbuns e algumas das músicas mais representativas do Skank nesse período. Entre as canções que farão parte do repertório do show, estão "Tanto", "Jackie Tequila", "Partida de Futebol", "Garota Nacional", "Tão Seu", "Pacato Cidadão" "Let Me Try Again", "Baixada News", "Sem Terra", "Eu Disse a Ela" e "Te Ver", entre outras.A banda Skank apresenta o show do DVD “OS Três Primeiros – Ao Vivo”