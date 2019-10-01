TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Skank faz show na Serra no sábado (02/11)

Banda mineira apresenta show da turnê "Os Três Primeiros" com sucessos que marcaram época

Publicado em 01/10/2019 às 12h11
Atualizado em 01/10/2019 às 12h11
Skank. Crédito: Weber Padua
Skank. Crédito: Weber Padua

A banda Skank apresenta o show do DVD “OS Três Primeiros – Ao Vivo”. O repertório reúne os sucessos dos três primeiros álbuns e algumas das músicas mais representativas do Skank nesse período. Entre as canções que farão parte do repertório do show, estão "Tanto", "Jackie Tequila", "Partida de Futebol", "Garota Nacional", "Tão Seu", "Pacato Cidadão" "Let Me Try Again", "Baixada News", "Sem Terra", "Eu Disse a Ela" e "Te Ver", entre outras.A banda Skank apresenta o show do DVD “OS Três Primeiros – Ao Vivo”

Quando?

Dia 2 de novembro de 2019, sábado, às 22h.

Onde?

Steffen Centro de Eventos. ES-010, Jardim Limoeiro, Serra.

Quanto?

Pista all inclusive: R$ 180. Ingressos à venda no site.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.