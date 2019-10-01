Skank faz show na Serra no sábado (02/11)

A banda Skank apresenta o show do DVD “OS Três Primeiros – Ao Vivo”. O repertório reúne os sucessos dos três primeiros álbuns e algumas das músicas mais representativas do Skank nesse período. Entre as canções que farão parte do repertório do show, estão "Tanto", "Jackie Tequila", "Partida de Futebol", "Garota Nacional", "Tão Seu", "Pacato Cidadão" "Let Me Try Again", "Baixada News", "Sem Terra", "Eu Disse a Ela" e "Te Ver", entre outras.A banda Skank apresenta o show do DVD “OS Três Primeiros – Ao Vivo”
Este vídeo pode te interessar
Quando?
Dia 2 de novembro de 2019, sábado, às 22h.
Onde?
Steffen Centro de Eventos. ES-010, Jardim Limoeiro, Serra.
Quanto?
Pista all inclusive: R$ 180. Ingressos à venda no site.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.