Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Show

Skank faz show na Serra no sábado (02/11)

Banda mineira apresenta show da turnê "Os Três Primeiros" com sucessos que marcaram época

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:11

Publicado em 

01 out 2019 às 12:11
Skank Crédito: Weber Padua
A banda Skank apresenta o show do DVD “OS Três Primeiros – Ao Vivo”. O repertório reúne os sucessos dos três primeiros álbuns e algumas das músicas mais representativas do Skank nesse período. Entre as canções que farão parte do repertório do show, estão "Tanto", "Jackie Tequila", "Partida de Futebol", "Garota Nacional", "Tão Seu", "Pacato Cidadão" "Let Me Try Again", "Baixada News", "Sem Terra", "Eu Disse a Ela" e "Te Ver", entre outras.A banda Skank apresenta o show do DVD “OS Três Primeiros – Ao Vivo”

Quando?

Dia 2 de novembro de 2019, sábado, às 22h.

Onde?

Steffen Centro de Eventos. ES-010, Jardim Limoeiro, Serra.

Quanto?

Pista all inclusive: R$ 180. Ingressos à venda no site.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados