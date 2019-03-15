Shows, música ao vivo e teatro. Confira a programação do sábado (23/03)

SHOW
Sertanejo Vitória Sunset
Com Gabriel Diniz e Henrique & Juliano. Às 17h. Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 160 (camarote/ inteira/ 2º lote). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto no ingresso.
CONCERTO
A Despedida Da Polônia
Série Música Clássica. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).
BALADA
Stone Pub
Substance. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Wood’s Vitória
Manoel Jr., Alan Venturin, DJ Bruno Fischer e FP do Trem Bala. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Correria Music Bar
44º Cover Festa. Às 19h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h); R$ 15 (até 21h); R$ 20 (após 21h). Informações: (27) 98116-3325.
Spellunca Music House
Classic Rock x Pop Rock, com Overphone. Às 22h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.
FESTA
Maratona de Forró #8
Com Mafuá, Havengar e Trio Maracá. Clube 106. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3227-9119.
Baile do Panda
Com os DJs Edjie, Brunelli, Juninho Azevedo, Diego Beats e Sperandio b2b Santffer. Às 23h. Cenarium Lounge Bar. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99939-5161.
MÚSICA AO VIVO
Douglas Lopes
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
DANÇA
Trupe
Espetáculo da Focus Cia de Dança. Às 11h30. Parque Moscoso. Av. República, Centro, Vitória. Aberto ao público.
Still Reich
Espetáculo da Focus Cia de Dança. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4752.
Improviso Coletivo
Oficina coletiva de dança com Gabriela Moriondo. Música com Gabriela Deptulski. Às 14h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia ou antecipado); R$ 80 (inteira).
TEATRO
Gota D'Água [a seco]
Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (plateia a/ inteira). Informações: (27) 3335-2953.