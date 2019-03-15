Shows, música ao vivo e teatro. Confira a programação do sábado (23/03)

15 mar 2019 às 20:20

Publicado em 15 de Março de 2019 às 20:20

SHOW
Henrique ENTITY_amp_ENTITYJuliano, dupla sertaneja Crédito: Facebook/Henrique e Juliano
Sertanejo Vitória Sunset
Com Gabriel Diniz e Henrique & Juliano. Às 17h. Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 160 (camarote/ inteira/ 2º lote). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto no ingresso.
CONCERTO
A Despedida Da Polônia
Série Música Clássica. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).
BALADA
Stone Pub
Substance. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Wood’s Vitória
Manoel Jr., Alan Venturin, DJ Bruno Fischer e FP do Trem Bala. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Correria Music Bar
44º Cover Festa. Às 19h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 20h); R$ 15 (até 21h); R$ 20 (após 21h). Informações: (27) 98116-3325.
Spellunca Music House
Classic Rock x Pop Rock, com Overphone. Às 22h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.
FESTA
Maratona de Forró #8
Com Mafuá, Havengar e Trio Maracá. Clube 106. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3227-9119.
Baile do Panda
Com os DJs Edjie, Brunelli, Juninho Azevedo, Diego Beats e Sperandio b2b Santffer. Às 23h. Cenarium Lounge Bar. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99939-5161.
MÚSICA AO VIVO
Douglas Lopes Crédito: Lucas Abboudib
Douglas Lopes
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
DANÇA
Trupe
Espetáculo da Focus Cia de Dança. Às 11h30. Parque Moscoso. Av. República, Centro, Vitória. Aberto ao público.
Still Reich Crédito: Fernanda Vallois
Still Reich
Espetáculo da Focus Cia de Dança. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4752.
Improviso Coletivo
Oficina coletiva de dança com Gabriela Moriondo. Música com Gabriela Deptulski. Às 14h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia ou antecipado); R$ 80 (inteira).
TEATRO
Gota d'água [a seco] Crédito: Edson Lopes Jr.
Gota D'Água [a seco]
Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (plateia a/ inteira). Informações: (27) 3335-2953.

