Show no Centro, baladas e lançamento de livro neste sábado (23/02)

Publicado em 

21 fev 2019 às 16:16

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 16:16

SHOW
Gabriela Deptulski, do My Magical Glowing Lens Crédito: OPARQUE/Divulgação
My Magical Glowing Lens
Às 20h. Casa da Gruta. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.
BALADA
Correria Music Bar
CarnaRock 2019, com Back in Hell (SP), Santo Cais, Kaza das Prima, Renegades of Funk e Rocktop. Às 21h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.
Auri Crédito: Enyo Andrade
Stone Pub
Can't Stop, com Auri e Red Tube. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Toro Club
E-Clypse. Às 23h. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30 (após 0h).
Barrerito Chopperia
Richard Viana e Anderson Alemão. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
FESTA
Baile Pesadão
Às 15h. Cerimonial Solar das Palmeiras. Av. Leitão da SIlva, 2403, Santa Luzia, Vitória. Entrada: R$ 25 (primeiro lote). Informações: (27) 98101-0760.
Forró De Vila Velha
Com Trio Clandestino. Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.
CONCERTO
A Era Romântica
Concerto da Camerata Sesi, com obras de Paganini e Schubert. Com Guido Sant’anna, como solista, e Leonardo David, como regente. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
LITERATURA
Nós, Marias
Lançamento do livro “Lei Maria da Penha e Medidas de Proteção: entre a polícia e as políticas”, de Emilly Marques Tenorio, com esquete teatral da Trupe Maratimba, música com Raíssa Castro e Evelyn do Carmo, varal de poesias feministas, sarau e roda de conversa. Às 17h30. Rua Virgínia Martins dos Santos, 282, Praia do Morro. Guarapari. Entrada gratuita.

