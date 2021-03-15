Show live de Wesley Safadão agitará o sábado (20/03)

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MÚSICA
Wesley Safadão
O cantor irá apresentar a live TBT, às 20h, em seu canal no YouTube.
OutroEu
A dupla musical fará seu primeiro show virtual, que estava marcado anteriormente para o dia 21/02. A transmissão do som leve e romântico ocorrerá no Youtube, com acesso controlado pela plataforma Doitys, às 20. Ingresso: R$ 35 ou R$ 50. Venda: no site Doity. O repertório contará com os lançamentos mais recentes do duo.
Orquestra Ouro Preto
A orquestra se apresenta às 20h30, em seu canal no YouTube. O concerto terá no repertório músicas do grupo norueguês A-Ha, dona do hit "Take on Me".
Virada SP On-line
A partir das 12h tem início uma programação de 13 horas de música e arte, no site #Culturaemcasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de SP. A edição do sábado (20) é promovida pelo município de São José do Rio Preto e contará com a participação de Vanessa da Mata, do rapper Max B.O e outras atrações.
Kleiton & Kledir
Show da dupla de MPB ao vivo, no canal no YouTube Sesc São Paulo e perfil no Instagram @sescaovivo. A transmissão ocorre às 19h.
TEATRO
O Meu Sangue Ferve Por você
O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h.
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
Terminal Só
Espetáculo virtual que diversas histórias, dirigido por Nelson Baskerville. A obra é a segunda edição do “Solos em Confinamento”. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via SYmpla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Temporada: 12, 13, 19 e 20 de março, às 19h. Duração: 1h cada ato. Classificação etária: 18 anos.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo on-line com atuação de Helena Cerello e direção de Nelson Baskerville. A obra foi desenvolvida com base no livro homônimo da autora Aline Bei. Sua transmissão ocorre às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla.
Revolução na América do Sul
Parabéns Senhor Presidente
Peça on-line, com texto de Fernando Duarte e Rita Elmôr e direção de Fernando Philbert, conta com atuação de Danielle Winits e Christine Fernandes. A comédia tem exibição às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 19 a 21 de março, às 20h; 25 e 26 de março, às 20h; e 28 de março, às 18h e 20h. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Em Busca de Judith
Espetáculo virtual idealizado por Jéssica e Pedro Sá Moraes. A apresentação de teatro canção ocorre às 15h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
INFANTIL
Cinderela
Uma revisitação do clássico com atuação de Ian Soffredini e Mariana SãoJoão. Sua transmissão ocorre às 14h e 17h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 3 anos.
O Pequeno Príncipe
Espetáculo infantil on-line recria a história do pequeno príncipe através de bonecos. Suas transmissões ocorrem no canal no YouTube Teatro Folha. Temporada: de 6 a 28 de março, aos sábado e domingos, às 10h e 15h.
O Jogo do Folclore
Espetáculo digital que mistura narrativas presentes nas lendas e mitos folclóricos. No elenco: Douglas Lima, Lucas Barbugiani e Shanny Segade. Sua transmissão ocorre às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. A peça gratuita pode ter seus ingressos reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: a partir de 2 anos.
À Mesa com Romeu e Julieta
Espetáculo virtual com texto adaptado de Symone Strobel e atuação de Thiago Monte e Bruno Paiva. A apresentação infantojuvenil faz uma releitura do clássico de Shakespeare. Sua transmissão ocorre às 11h e às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 20 a 28 de março, sábados e domingos, às 11h e 16h. Classificação Indicativa: livre. Duração: 50 minutos.
Violinha Cantadeira
Apresentação musical em que o artista Paulo Freire, acompanhado de sua viola, toca, canta e narra causos ligados à mitologia brasileira, trazendo personagens como Curupira, Mapinguari, Rairu e Caro Sacaibo. A transmissão ocorre às 15h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.