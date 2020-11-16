Show live de Luan Santana irá animar o domingo (22)

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Música
Luan Santana
Às 17h, o cantor irá se apresentar em live em prol do movimento "O Pantanal Chama", do SOS Pantanal. A transmissão ocorrerá no seu canal no YouTube e também no da National Geographic Brasil.
Casa de bamba
Às 11h, a Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória) contará com apresentação ao vivo de samba. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.
Sunday Live com DJ Marcio Fernandes
Às 12h, no canal no YouTube do DJ.
André Prando
O cantor fará sua tradicional live de domingo às 20h, no seu perfil no Instagram e canal no YouTube. O repertório será todo autoral.
Simone
Live musical, às 18h, no perfil no Instagram da cantora e em seu canal no YouTube.
Multicultural
7ª edição Festival Encontro Das Pretas
No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no Youtube, Facebook, Instagram e Site. Confira a programação do dia:
Infantil
Palhaça Rubra em "Festival da Família"
O “Festival da Família” é uma ação interativa on-line com brincadeiras artísticas, desenvolvidas especialmente para crianças de até seis anos. Sua transmissão irá ocorrer às 16h, no Facebook do projeto Diversão em Cena e no canal no YouTube da Fundação Arcellor Mital.
Teatro
A Arte de Encarar o Medo
Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 16h no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
A Vida Passou Por Aqui
Espetáculo digital com atuação de Claudia Mauro e Édio Nunes. A peça tem direção de Alice Borges e será transmitida às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 90 minutos.
Todos os Sonhos do Mundo
Monólogo com texto e atuação de Ivam Cabral. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla.
Paulo Freire, o Andarilho da Utopia
Espetáculo on-line com Richard Riguetti e dramaturgia de Junior Santos. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 75. Venda: No site Sympla. Temporada: 3 de outubro a 29 de novembro, aos sábados (21h) e domingos (17h).