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Show live de Luan Santana irá animar o domingo (22)

A programação do dia também contará com diferentes peças on-line; confira a agenda e fique por dentro de outras atrações

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:18

Publicado em 

16 nov 2020 às 17:18
O cantor Luan Santana
O cantor Luan Santana Crédito: Gui Dalzoto

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Música 

Luan Santana

Às 17h, o cantor irá se apresentar em live em prol do movimento "O Pantanal Chama", do SOS Pantanal. A transmissão ocorrerá no seu canal no YouTube e também no da National Geographic Brasil

Casa de bamba

Às 11h, a Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória) contará com apresentação ao vivo de samba. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.

Sunday Live com DJ Marcio Fernandes

André Prando

O cantor fará sua tradicional live de domingo às 20h, no seu perfil no Instagram e canal no YouTube. O repertório será todo autoral. 

Simone

Multicultural

7ª edição Festival Encontro Das Pretas

No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no YoutubeFacebookInstagram e Site. Confira a programação do dia:

Infantil

Palhaça Rubra em "Festival da Família"

O “Festival da Família” é uma ação interativa on-line com brincadeiras artísticas, desenvolvidas especialmente para crianças de até seis anos. Sua transmissão irá ocorrer às 16h, no Facebook do projeto Diversão em Cena e no canal no YouTube da Fundação Arcellor Mital

Teatro

A Arte de Encarar o Medo

Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 16h no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

A Vida Passou Por Aqui

Espetáculo digital com atuação de Claudia Mauro e Édio Nunes. A peça tem direção de Alice Borges e será transmitida às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 90 minutos.

Todos os Sonhos do Mundo

Monólogo com texto e atuação de Ivam Cabral. Às 20h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla.

Paulo Freire, o Andarilho da Utopia

Espetáculo on-line com Richard Riguetti e dramaturgia de Junior Santos. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 75. Venda: No site Sympla. Temporada: 3 de outubro a 29 de novembro, aos sábados (21h) e domingos (17h).

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