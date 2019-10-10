Show e festas no Correria Music Bar no final de semana (11 e 12/10)

O Correria Music Bar fica na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Sexta, 11/10, às 22h
Atrações:
Pretenders (RJ) - Tributo Foo Fighters, na área interna; e Forró Diferente, no pub.
Quanto?
Área interna: R$ 10 (100 primeiros); R$ 15 (após os 100). Pub: gratuito (até 23h); R$ 10 (após 23h).
Sábado, 12/10, às 20h.
Este vídeo pode te interessar
Atrações:
Tributo a Iron Maiden com Aquiles Priester & Os Malditos; abertura com as bandas The Bluecoast, Dr Stein e Gravekeepers.
Quanto?
R$ 25 (promocional). Ingressos à venda no site.
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.