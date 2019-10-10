TER
Show e festas no Correria Music Bar no final de semana (11 e 12/10)

Cover de Foo Fighters e forró na sexta, e show com Aquiles Priester & Os Malditos no sábado vão movimentar a casa em Itaparica

Publicado em 10/10/2019 às 14h29
Atualizado em 10/10/2019 às 14h29
Aquiles Priester. Crédito: Arthur Galvao
Aquiles Priester. Crédito: Arthur Galvao

O Correria Music Bar fica na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Sexta, 11/10, às 22h

Atrações:

Pretenders (RJ) - Tributo Foo Fighters, na área interna; e Forró Diferente, no pub.

Quanto?

Área interna: R$ 10 (100 primeiros); R$ 15 (após os 100). Pub: gratuito (até 23h); R$ 10 (após 23h).

Sábado, 12/10, às 20h.

Atrações:

Tributo a Iron Maiden com Aquiles Priester & Os Malditos; abertura com as bandas The Bluecoast, Dr Stein e Gravekeepers.

Quanto?

R$ 25 (promocional). Ingressos à venda no site.

