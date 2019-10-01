Show de Melim em Vitória na sexta (18/10)

Quando?
Dia 18 de outubro, sexta, às 21h.
Onde?
Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória.
Quanto?
Pista: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Ingressos à venda no site.
Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:36
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