Sexta-feira (26/02) será agitada por live da cantora Monique Rocha

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MÚSICA
Monique Rocha
A live "Sou Negra" será exibido às 20h, na TVE e suas redes sociais (Instagram, Facebook e YouTube). A atração faz parte da programação do "Festival de Verão Sem Aglomeração", uma realização da TVE em parceria com a Secult-ES. O espetáculo passeia pela musicalidade afro-brasileira, contendo samba, canções afro-religiosas e congo capixaba.
Sergio Rouver
O saxofonista toca grandes sucessos da MPB e da World Music, às 19h, no The Bistro (Rua Gastao Roubach, 352, Praia da Costa, Vila Velha). Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98842-2513.
Banda Chorou Bebeu
O grupo de MPB se apresenta música ao vivo, às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.
Música com Saviola
Às 19h tem início som ao vivo, no Dush Gastrobeer (Av. Ranulpho Barbosa dos Santo, 960, Jardim Camburi, Vitória/ES). Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99603-6398.
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
A Osesp fará apresentação com regência de Neil Thomson, às 20h30, em seu canal no YouTube. Serão interpretadas obras de Vivaldi, Lutoslawski, Marcello e Monteverdi.
Blues Elíticos
A banda de blues fará apresentação virtual, às 20h, no canal no YouTube Mannish Boy Produções, fazendo parte do Cria Som Festival.
Banda Eva
Live de Carnaval. A partir das 20h, no YouTube do Teatro Bradesco.
TEATRO
O Meu Sangue Ferve Por Você
O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h.
O Sorriso da Rainha
Espetáculo com texto de Maria Shu e direção de Alexandre Brqazil. A atuação fica por conta de Cacau Merz. Sua transmissão gratuita ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. A reserva dos ingressos pode ser feita no site Sympla.
Na Casa do Rio Vermelho - O Amor de Zélia e Jorge
O espetáculo conta com a direção de Renato Santos e mostra a memória musical do casal Zélia Gattai e Jorge Amado, respectivamente interpretados por Luciana Borghi e Pedro Miranda. A apresentação digital ocorre às 20h, no site Netshow.me. Ingresso: R$15. Venda: no site Sympla.
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
DANÇA
Amarelo Ouro Mí Maió
Espetáculo de dança virtual da Cia da Mata. Sua transmissão gratuita ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla.
Machomachine
Espetáculo de dança on-line com tatiane Trujillo e Wilson Aguiar. A direção e o figurino são de Luciana Canton. Gratuito, o evento será transmitido às 20h, no YouTube, As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.