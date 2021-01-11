Sexta-feira (15/01) terá live com o maestro João Carlos Martins

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SHOW
Maestro João Carlos Martins
O maestro João Carlos Martins vai reger os músicos da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, tendo como convidados os cantores Thiaguinho, Paula Fernandes, Déborah Garcia e Tiago Abravanel. A transmissão on-line irá ocorrer às 20h, no canal no YouTube Teatro Bradesco.
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Às 20h30, a Osesp apresenta concertos de Maurice Ravel on-line. O evento terá regência de Thierry Fischer, além de Alexandre Tharaud no piano e Emmanuele Baldini no Violino. A transmissão ocorre no canal no YouTube da orquestra.
TEATRO
Luiz Gama- Uma Voz Pela Liberdade
Espetáculo digital com atuação de Deo Garcez e Soraia Arnoni. A direção é de Ricardo Torres. Sua transmissão ocorre às 20h, nos dias 08, 15, 22 e 29 de janeiro, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
O Astronauta
Espetáculo gravado no Teatro Firjan Sesi Centro, conta com atuação de Eriberto Leão. Com direção de José Luiz Jr., a peça com toque cinematográfico será transmitida às 20h, no site Netshow.me. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$10 a R$ 50. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos. Duração: 80 min.
Nunca Estive Aqui Antes
Espetáculo on-line com a atuação de Luisa Arraes e direção de Nelson Baskerville. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 50. Venda: No site Sympla Streaming.
INFANTIL
O Dinossauro e a Borboleta
Espetáculo infantil de autoria e direção de Péricles Raggio. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Classificação: a partir de 4 anos.
EXPOSIÇÃO
Coletividade Negra
A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Ivan Serpa a expressão do concreto
A exposição em cartaz até o dia 11 de janeiro de 2021 no CCBB Belo Horizonte tem tour digital de sua 1ª sala disponível gratuitamente no site CCBB virtual. A exposição com curadoria de Mareus de Lontra e Hélio Márcio Dias traz peças que retratam diversas fases do pintor brasileiro.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.