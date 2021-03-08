Sexta-feira (12/03) será animada por show live com Helga Nemeczyk

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MÚSICA
“Helga, Tony e R&B - Piano e Voz”
A atriz e cantora Helga Nemetik e diretor musical e pianista Tony Lucchesi apresentamon-line uma seleção de clássicos do Rhythm’n’Blues imortalizados nas vozes de Aretha Franklin, Amy Winehouse, Sandra de Sá, Tim Maia, entre outros. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: livre.
Saviola
O cantor se apresenta às 19h, no Dushi Gastrobeer (Av. Ranulpho Barbosa dos Santo, 960, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, MPB, samba e axé retrô. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99603-6398.
Papo de Samba
O grupo se apresenta às 17h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba e pagode. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.
Giovani Cidreira
O artista se apresenta às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no perfil no Instagram @sescaovivo.
Adriana Sanchez
A musicista se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube e Facebook, com a live "Sanfonando".
Noitada Live
O DJ Marcio Fernandes se apresenta às 19h, em seu canal no YouTube.
TEATRO
O Meu Sangue Ferve Por Você
O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h.
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
Bull
Espetáculo digital com direção de Eduardo Muniz e Flávio Tolezani, que também faz parte do elenco ao lado de Bruno Guida, Cynthia Falabella e Fernando Nitsch. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
A Mandrágora
Espetáculo virtual da obra de Maquiavel produzido pelo Grupo Tapa. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$20 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
Terminal Só
Espetáculo virtual que diversas histórias, dirigido por Nelson Baskerville. A obra é a segunda edição do “Solos em Confinamento”. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via SYmpla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Temporada: 12, 13, 19 e 20 de março, às 19h. Duração: 1h cada ato. Classificação etária: 18 anos.
Algum Lugar Depois do Fim do Mundo
Espetáculo on-line com texto e atuação de Fernando Santana. Sua transmissão ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação indicativa; 16 anos.
Frida Kahlo Viva La Vida
Apresentação virtual solo com Christiane Tricerri e texto do mexicano Humberto Robles. Sua transmissão ocorre às 19h e às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Temporada: 5, 6, 12 e 13 de março, às 19h e 20h30. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.