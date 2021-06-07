Sexta-feira (11/06) terá show virtual da dupla Simone e Simaria

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MÚSICA
Simone e Simaria
A dupla sertaneja se apresenta às 21h, na plataforma ZoOme. Ingresso: R$ 29,90.
Izzy Gordon
A cantora se apresenta às 19h. A transmissão ocorre no perfil no Instagram @sescaovivo e canal no YouTube Sesc São Paulo.
Zé Vaqueiro
O músico presenta live de São João, às 21h, em seu canal no YouTube.
Tierry
O cantor se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube. A live "Arraia dos Namorados" contará com participação de Gabi Martins, Luiza & Maurílio, Israel & Rodolffo e outros.
Padre Reginaldo Manzotti
O padre apresenta a live "Arraiá do seu Vigário 2", às 19h, em seu canal no YouTube.
Marcos Bifão
Som ao vivo, às 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640 - Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.
Zazueira
O grupo se apresenta ao vivo, às 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória). Informações: (27) 3026-7868. Couvert: R$ 15.
TEATRO
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Sangue No Olho
Espetáculo virtual com adaptação e direção de Delson Antunes. Seu elenco conta com Letícia Abadia, Anna França, Chico Sant´Anna e Iuri Saraiva. Temporada: 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de junho, sextas e sábado, às 20h; domingos, às 18h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20 a R$ 100. Venda: no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Insônia - Titus Macbeth
Espetáculo virtual baseado nas obras "Titus Andronicus" e "Macbeth" de William Shakespeare. Sua direção é de André Guerreiro Lopes. Temporada: 05 a 13 de junho, às 20h. Apresentações com legendas em inglês nos dias 6, 9 e 13 de junho, às 16h. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.
Dama da Noite
Filme-teatro baseado de conto homônimo de Caio Fernando Abreu. Ele tem atuação de Luiz Fernando Almeida e direção de André leahun. Temporada: 07 a 13 de junho, às 20h. Suas transmissões ocorrem no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.