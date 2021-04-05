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Sexta-feira (09/04) terá show on-line de Wesley Safadão

A programação também contará com apresentações virtuais de Jup do Bairro,  Izzy Gordon e Biel Lima, no Festival Afromusic

Publicado em 

05 abr 2021 às 16:48

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:48

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Festival Afromusic

O evento que chega em sua segunda edição, agora inteiramente on-line e gratuito, conta com shows e entrevistas. As transmissões ocorrem no canal no YouTube Universo Afromusic. Confira a programação do dia:

Claudio Lacerda e Rodrigo Zanc

A dupla se apresenta em live, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo

Wesley Safadão

O cantor se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube, com a live de aniversário da Shoptime. 

Festival Roque Pense!

Em seu primeiro dia, o projeto conta com performance de Tulanih Pereira e presença de Kaê Guajajara. A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube da iniciativa

Noitada Live

O DJ Marcio Fernandes se apresenta a partir das 19h, em seu canal no YouTube. 

Festival Novos Motores

Nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2021, será realizado virtualmente a primeira edição do festival, que apresenta um recorte do movimento musical do abc paulista. Sua transmissão ocorre on-line, de forma gratuita, no canal no YouTube da iniciativa, confira a programação do dia:

MULTICULTURAL

Culturada Viral Virtual 2021

O evento que entra em sua quarta edição agora  acontece completamente on-line, nos dias 9, 10 e 11 de abril. As transmissões que vão reunir mais de 100 artistas e mais de 40 atrações com shows, ocorrem no canal no YouTube do Museu Vivo da Barra do Jucu. Confira a programação do dia: 

TEATRO

Algum Lugar Depois do Fim do Mundo

Espetáculo on-line com texto e atuação de Fernando Santana. Sua transmissão ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação indicativa; 16 anos.

Os Saltimbancos

Espetáculo virtual com atuação de Alex Moreira, Augusto Valente, Beatriz Amado, Diego Domingues e Milene Vianna. Sua transmissão gratuita ocorre às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 26 de março, às 10h e 14h; 1, 2, 9, 10, 11 e 16 de abril, às 16h.

As Mariposas

O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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