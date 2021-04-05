Sexta-feira (09/04) terá show on-line de Wesley Safadão

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MÚSICA
Festival Afromusic
O evento que chega em sua segunda edição, agora inteiramente on-line e gratuito, conta com shows e entrevistas. As transmissões ocorrem no canal no YouTube Universo Afromusic. Confira a programação do dia:
Claudio Lacerda e Rodrigo Zanc
A dupla se apresenta em live, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Wesley Safadão
O cantor se apresenta às 20h, em seu canal no YouTube, com a live de aniversário da Shoptime.
Festival Roque Pense!
Em seu primeiro dia, o projeto conta com performance de Tulanih Pereira e presença de Kaê Guajajara. A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube da iniciativa.
Noitada Live
O DJ Marcio Fernandes se apresenta a partir das 19h, em seu canal no YouTube.
Festival Novos Motores
Nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2021, será realizado virtualmente a primeira edição do festival, que apresenta um recorte do movimento musical do abc paulista. Sua transmissão ocorre on-line, de forma gratuita, no canal no YouTube da iniciativa, confira a programação do dia:
MULTICULTURAL
Culturada Viral Virtual 2021
O evento que entra em sua quarta edição agora acontece completamente on-line, nos dias 9, 10 e 11 de abril. As transmissões que vão reunir mais de 100 artistas e mais de 40 atrações com shows, ocorrem no canal no YouTube do Museu Vivo da Barra do Jucu. Confira a programação do dia:
TEATRO
Algum Lugar Depois do Fim do Mundo
Espetáculo on-line com texto e atuação de Fernando Santana. Sua transmissão ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação indicativa; 16 anos.
Os Saltimbancos
Espetáculo virtual com atuação de Alex Moreira, Augusto Valente, Beatriz Amado, Diego Domingues e Milene Vianna. Sua transmissão gratuita ocorre às 16h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla. Temporada: 26 de março, às 10h e 14h; 1, 2, 9, 10, 11 e 16 de abril, às 16h.
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.