Sertanejas animam a quarta (09/10) na Praia do Canto

Quando?
Dia 9 de outubro de 2019, quarta, às 21h.
Onde?
Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Quanto?
R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h).
Informações:
(27) 99824-0486.
Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 12:10
Publicado em
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