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Sertanejas animam a quarta (09/10) na Praia do Canto

Festa “As Indomáveis – Especial Outubro Rosa” terá shows com Mikaely Lahass, Amanda, Bianca Védova e Michele Freire.

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 12:10

Publicado em 

08 out 2019 às 12:10
Mikaely Lahass Crédito: Marcella Neitzel

Quando?

Dia 9 de outubro de 2019, quarta, às 21h.

Onde?

Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h).

Informações:

(27) 99824-0486.

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