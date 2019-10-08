TER
Segundo final de semana (10 a 13/10) da Festa da Polenta

Shows nacionais com Ira, na sexta, e Gustavo Mioto, no sábado, são os destaques da tradicional festa de Venda Nova do Imigrante; confira a programação completa

Publicado em 08/10/2019 às 12h02
Atualizado em 08/10/2019 às 12h03
Gustavo Mioto. Crédito: Júlio Cesar Costa
Gustavo Mioto. Crédito: Júlio Cesar Costa

A Festa da Polenta celebra no ano de 2019 sua Quadragésima Primeira edição. Ela é um marco fundamental para a perpetuação dos valores da Cultura da Imigração Italiana no Espírito Santo e no Brasil. A cada ano procura-se evidenciar um tema para a festa, neste ano o tema é: “Mangia que ti fa bene”. Ou seja, através deste jargão, queremos evidenciar os valores da Culinária em nossa cultura, até mesmo porque casa de “taliano” tem fartura na mesa, mesmo nas adversidades, uma boa panela cheia de polenta não podia faltar.

Quando?

Do dia 10, quinta, ao dia 13 de outubro de 2019, domingo. Quinta, a partir das 19h; sexta, a partir das 21h; sábado, a partir das 10h; e domingo, a partir das 9h. 

Onde?

Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Av. Pedro Minete, 131, Venda Nova do Imigrante.

Atrações:

Quinta: Toni Boni , Ragazzi dei Monti e Tombo da Polenta. Sexta: Brasitalia, Ira, Zoom Boxx. Sábado: Banda Groove, Ragazzi dei Monti, Alvaro Nobre e Gustavo Mioto. Domingo: Toni Boni e Marcos & Willian. Confira a programação completa no link.

Quanto?

Sexta: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Sábado: R$ 5 (meia/ manhã); R$ 10 (inteira/ manhã); R$ 30 (meia/ noite); R$ 60 (inteira/ noite). Domingo: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Ingressos à venda no link.

Informações:

(28) 3546-2112.

