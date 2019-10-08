Segundo final de semana (10 a 13/10) da Festa da Polenta

A Festa da Polenta celebra no ano de 2019 sua Quadragésima Primeira edição. Ela é um marco fundamental para a perpetuação dos valores da Cultura da Imigração Italiana no Espírito Santo e no Brasil. A cada ano procura-se evidenciar um tema para a festa, neste ano o tema é: “Mangia que ti fa bene”. Ou seja, através deste jargão, queremos evidenciar os valores da Culinária em nossa cultura, até mesmo porque casa de “taliano” tem fartura na mesa, mesmo nas adversidades, uma boa panela cheia de polenta não podia faltar.