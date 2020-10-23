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Segunda-feira (26) terá monólogo "Todos os Sonhos do Mundo" on-line

Além do espetáculo do dramaturgo Ivam Cabral, a programação também contará com mostras digitais de cinema; confira a agenda

Publicado em 

23 out 2020 às 17:11

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:11

Peça
Peça "Todos os sonhos do Mundo", do ator Ivam Cabral Crédito: Lina Sumizono/ Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Live Musical 

Teresa Cristina

Às 20h, em seu perfil no Instagram. A cantora se apresenta diariamente durante a pandemia. 

Carlos Papel

Às 20h, no canal no YouTube e Facebook do cantor. A live, que ocorre todas as segundas, conta com repertório autoral.  

Live Tropa do Bem

Às 19h, no canal no YouTube Tropa Eventos. Com Mc Gutin; Mc Snup; Dj Raycco; Dj D.A.G; Mc Luisinho; Mc Juliano Da VN; Mc Luy e outros. 

Leoni e Zélia Duncan - Letra, Música e Outras Conversas (Bate-papo)

O cantor Leoni estreia nessa segunda-feira uma série de lives com convidados, que irão ocorrer sempre na última segunda-feira de cada mês. A primeira pessoa escolhida para integrar o projeto mensal é a cantora Zélia Duncan, com quem irá conversar às 21h, em seu canal no YouTube

Literatura

Webnar: A Leitura Literária na Biblioteca Escolar

Às 15h, no canal no YouTube Bibliotecas Escolares PMVV-ES. O seminário contará com o escritor e produtor cultural  Manoel Goes ; a escritora de livros infanto-juvenis Neusa Jordem; a bibliotecária Simone Salles; a professora Gilda Pimenta;  e a pedagoga Advanir Rosa da Silva Souza. 

Teatro

Todos os Sonhos do Mundo

Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: gratuito ou R$ 10. Venda: No site Sympla. 

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: 

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