Segunda-feira (26) terá monólogo "Todos os Sonhos do Mundo" on-line

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Live Musical
Teresa Cristina
Às 20h, em seu perfil no Instagram. A cantora se apresenta diariamente durante a pandemia.
Carlos Papel
Às 20h, no canal no YouTube e Facebook do cantor. A live, que ocorre todas as segundas, conta com repertório autoral.
Live Tropa do Bem
Às 19h, no canal no YouTube Tropa Eventos. Com Mc Gutin; Mc Snup; Dj Raycco; Dj D.A.G; Mc Luisinho; Mc Juliano Da VN; Mc Luy e outros.
Leoni e Zélia Duncan - Letra, Música e Outras Conversas (Bate-papo)
O cantor Leoni estreia nessa segunda-feira uma série de lives com convidados, que irão ocorrer sempre na última segunda-feira de cada mês. A primeira pessoa escolhida para integrar o projeto mensal é a cantora Zélia Duncan, com quem irá conversar às 21h, em seu canal no YouTube.
Literatura
Webnar: A Leitura Literária na Biblioteca Escolar
Às 15h, no canal no YouTube Bibliotecas Escolares PMVV-ES. O seminário contará com o escritor e produtor cultural Manoel Goes ; a escritora de livros infanto-juvenis Neusa Jordem; a bibliotecária Simone Salles; a professora Gilda Pimenta; e a pedagoga Advanir Rosa da Silva Souza.
Teatro
Todos os Sonhos do Mundo
Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: gratuito ou R$ 10. Venda: No site Sympla.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Mostra De Cinema • Mov.Lab
Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: