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Segunda-feira (25/01) terá espetáculo de dança "40.04" on-line

A programação também contará com apresentação live do músico Renan Melo tocando violão; confira a agenda

Publicado em 

22 jan 2021 às 13:09

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 13:09

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

DANÇA

Desalinho

Espetáculo digital do Núcleo 27 de Dança, de Petrolina. A apresentação tem direção artística de Wendell Britto e ocorre às 18h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Duração: 18 minutos. Classificação: Livre. Gratuito, os interessados podem garantir seus ingressos no site Sympla.

40.04

Espetáculo digital produzido, dirigido e interpretado por Ana Julia Paiva. Os ingressos podem ser garantidos no site Sympla. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.

SHOW

Renan Melo

O artista Renan Melo traz no repertório clássicos da música nordestina no violão, como Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Zé Ramalho, além de compositores da nova geração como Marco Vinícius e Santa Cruz do Capibaribe. A live ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla.

TEATRO

Aquele Que Caminha ao Lado

Espetáculo digital com dramaturgia de Daniela Smith e idealização de Francisco Taunay. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Duração: 55 minutos. Temporada: De 14 de dezembro de 2020 a 25 de janeiro de 2021, às segundas, 20h. 

A Linha

Peça on-line criada e dirigida por Chris Cruz. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 ou R$ 20. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.

Bastidores

O espetáculo digital, com texto e direção de Cristina Fagundes, retrata os percalços de uma equipe para ensaiar uma peça para o Zoom. Sua transmissão ocorre às 21h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 100. Venda: No site Sympla. Temporada: 04 a 26 de janeiro, segunda e terça-feira, às 21h30.

Diálogos

Peça digital com texto e direção de Bruno Narchi. No elenco: Carol Costa, Thiago Machado, Gui Leal, Vinívius Loyola e Zura Janaína. O espetáculo será transmitido às 20h, no site Netshow.me. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.

INFANTIL

Contos do Índio e da Floresta por Curupira

Apresentação digital com atuação e dramaturgia de Claudio Marinho. Sua transmissão ocorre às 17h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20.  Venda: No site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação etária: 04 anos

EXPOSIÇÃO

Coletividade Negra

A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio

A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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