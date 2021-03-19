Segunda-feira (22/03) terá show live de Geraldo Azevedo

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MÚSICA
Geraldo Azevedo
O cantor irá se apresentar às 19h30, em live de comemoração aos 87 anos do Teatro Rivalrefit. A transmissão ocorrerá no canal no YouTube do local. No repertório, sucessos como “Dia branco”, “Táxi lunar”, “Bicho de sete cabeças” e “Caravana” irão marcar presença. Doações podem ser feitas no site Sympla, toda a quantia arrecadada irá para socorrer os profissionais que produzem cultura para todos
TEATRO
Golpes no Ventre
Espetáculo virtual solo da atriz Jana Santa Cruz. A apresentação conta com texto e direção de Fernando Santana. A transmissão ocorre às 19h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Das Paredes
A peça virtual conta com texto e direção de Letícia Coura, além de música e atuação por Chiris Gomes, Letícia Coura, Nana Carneiro da Cunha, Tetê Purezempla e Maria Bitarello. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingesso gratuito pode ser reservado no site Sympla.
As Palavras da Nossa Casa
Espetáculo virtual realizado pelo Núcleo Teatro de Imersão. O elenco conta com Adriana Câmara, Gizelle Menon, Glau Gurgel. Os ingressos gratuitos para o drama imersivo podem ser reservados no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação: 14 anos. Temporada: 22 a 27 de março de 2021, de segunda a sexta: às 14:30h e às 19h30; e, no sábado, às 16h e às 20h.
Que Mundo deixaremos para Keith?
Peça on-line com atuação de Leonardo Corajo e Sergio Medeiros. O espetáculo ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: livre.
Revolução na América do Sul
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.