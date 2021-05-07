Segunda-feira (10/05) tem mostra on-line de filmes africanos

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CINEMA
Mostra África Contemporânea
A mostra de cinema virtual ocorre do dia 10 a 15 de maio, na plataforma InnSaei.TV. O evento conta com uma programação exclusiva de filmes africanos premiados e inéditos. Cada filme exibido ficará 24 horas no ar de forma on-line e gratuita. Ficção rodada no Zâmbia, o título “Eu Não Sou Uma Bruxa” (2017), dirigido por Rungano Nyoni, abrirá a mostra no dia 10/05.
TEATRO
Uma Peça para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A atuação/mediação é de Thiago mendonça. Temporada: 23 de abril a 17 de maio; sexta, sábados e segundas, às 21h; domingos, às 16h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Essas Pessoas na (sua) sala de jantar
Espetáculo virtual com direção de Estrela Straus. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos cada um dos quatro atos. Classificação Indicativa: 16 anos.
Oásis 6.0
Espetáculo virtual gratuito, exibido ás 21h, no canal no YouTube da Complementar produções. Classificação Indicativa: 18 anos.
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 10 de maio até às 23h59 do dia 16 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e a as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Moléstia
Espetáculo virtual com dramaturgia de Herton Gustavo Gratto. A peça tem acesso sob demanda, podendo ser adquirido ingresso até o dia 17 de maio. A partir do aluguel da peça, o cliente poderá assisti-la em até 48h. Ingresso: R$ 10 a R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Entre Homens
Espetáculos virtuais com dramaturgia de Rogério Corrêa sobre revolução sexual gay na internet e homofobia. As transmissões ocorrem às 21h, no canal no YouTube "Entre Homens Online", até o dia 16 de maio.
MÚSICA
A Hora da Música
Nesta segunda-feira (10) ocorre o lançamento do podcast do músico Jura Fernandes. Em seu primeiro episódio o instrumentista recebe a produtora Sandra Vasconcellos. Os bate-papos do projeto serão sempre sobre o setor musical. As produções estarão sendo postadas no Spotify.
Café com Live
Sandrera tem bate-papo musical às 20h, em seu canal no YouTube. A live dessa segunda conta com a participação de Edson nascimento.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.