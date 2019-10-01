Saulo e Durval Lelys trazem o Pranchão para Vitória no sábado (12/10)

A união dos cantores Saulo e Durval Lelys, já deu certo. Lançado no ano passado, o projeto Pranchão - Saulo & Durval passou com muito sucesso, deixando um gostinho de “quero mais” em todo público que conferiu esse super show. E os capixabas já podem comemorar, pois o evento já tem data para retornar a ilha. No dia 12 de outubro, na área verde do clube Álvares Cabral, o axé vai reinar.



Um evento que traz os maiores sucessos da música baiana, hits capazes de nos teletransportar para o carnaval baiano, esse é o Pranchão. Um evento onde a nostalgia e alegria tomam conta da geração raíz e a nova geração conhece a história de um dos estilos musicais mais influentes da música brasileira. Num formato intimista, o show mescla apresentações num clima praiano em que o público apaixonado curte os grandes sucessos dos artistas na pista.