Sábado (16/01) terá sessão do espetáculo digital "Na sala com Clarice"

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SHOW
Virada SP On-line
A partir das 12h, no site Cultura em Casa, ocorre a segunda edição do evento. A transmissão contará com apresentações de artistas da cidade Guaratinguetá, entre eles a cantora Leci Brandão; o Grupo Sampagode; e outros.
Live "Meu Forró"
A apresentação digital ocorre às 20h, no canal no YouTube Acústico Imaginar. O show terá a participação de Aline Mel, Caninana, Lanne Santos e Lygia Raquel.
TEATRO
O Astronauta
Espetáculo gravado no Teatro Firjan Sesi Centro, conta com atuação de Eriberto Leão. Com direção de José Luiz Jr., a peça com toque cinematográfico será transmitida às 18h, no site Netshow.me. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$10 a R$ 50. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos. Duração: 80 min.
Heróis às Avessas
Espetáculo on-line com direção de Diego Camargos e atuação de Adriana Birolli junto a Alexandre Contini. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: a R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 60 min.
Noviças Rebeldes (Gravado)
Com elenco composto por Lelo Filho, Wilson de Santos, Diogo Lopes Filho, Beto Mettig e Fernando Marinho, a montagem da Cia Baiana de Patifaria do musical da Broadway será exibida on-line. Gravado em 1997 o espetáculo será transmitido às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.
Na Sala com Clarice
Peça digital com concepção e atuação de Odilon Esteves. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. O evento é gratuito e a o ingresso pode ser garantido no site Sympla.
INFANTIL
Circus A Nova Tournée
Espetáculo digital criado e roteirizado por Claudio Saltini, Marco Lima e Eduardo Amos. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação: 03 anos.
EXPOSIÇÃO
Coletividade Negra
A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.