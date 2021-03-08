Sábado (13/03) terá apresentação de Pedro Sampaio on-line

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MÚSICA
Lu Nogueira
Apresentação de pop rock internacional, às 19h, no Dushi Gastrobeer ( Av. Ranulpho Barbosa dos Santo, 960, Jardim Camburi, Vitória). Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99603-6398.
Trifolia
O grupo se apresenta às 18h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). No repertório, samba, axé 90, MPB e latinidades. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.
Titane
A artista se apresenta às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no perfil no Instagram @sescaovivo.
Virada SP Online
A partir das 12h tem início uma programação de 13 horas de música e arte, no site #Culturaemcasa, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de SP. A edição do sábado (13) é promovida pelo município de Sertãzinho. Confira a programação:
Noramusique Festival II
Às 19h30, tem início o festival com direção de Renato Vilarouca e produção de Thata Wyns. Ele irá contar com a participação do baterista do Sonic Youth, Steve Shelley, além de DJs como Larry Antha e Danilo, ambos do Brasil; Banju (França); e Agge (Suécia). Sua transmissão ocorrerá no Zoom e na Twitch.
Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo
A partir 20h, no canal no YouTube do Theatro Municipal de São Paulo, ocorre concerto on-line com regência de Roberto Minczuk da "Sinfonia Nº 2", de Robert Schumann.
Samba na Serrinha
O grupo se apresenta às 16h, no canal no YouTube Renascença Clube Oficial. A apresentação integra a "Feira Afro Rena" (FAR), que conta com atrações culturais e empreendedorismo feminino on-line.
Pedro Sampaio
O DJ carioca se apresenta às 21h, em seu canal no YouTube.
TEATRO
Frida Kahlo Viva La Vida
Apresentação virtual solo com Christiane Tricerri e texto do mexicano Humberto Robles. Sua transmissão ocorre às 19h e às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Temporada: 5, 6, 12 e 13 de março, às 19h e 20h30. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.
O Meu Sangue Ferve Por você
O espetáculo de comédia musical dirigido por Diego Morais agora será exibido on-line. A trama traz clássicos do brega como "Alma Gêmea"; "Garçom"; "Escrito nas Estrelas"; e outras. Sua transmissão ocorre às 20h, no website do espetáculo. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Temporada: de 26 de fevereiro a 21 de março, às sextas, sábados e domingos, 20h.
Bull
Espetáculo digital com direção de Eduardo Muniz e Flávio Tolezani, que também faz parte do elenco ao lado de Bruno Guida, Cynthia Falabella e Fernando Nitsch. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
Terminal Só
Espetáculo virtual que diversas histórias, dirigido por Nelson Baskerville. A obra é a segunda edição do “Solos em Confinamento”. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via SYmpla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 50. Venda: no site Sympla. Temporada: 12, 13, 19 e 20 de março, às 19h. Duração: 1h cada ato. Classificação etária: 18 anos.
A Mandrágora
Espetáculo virtual da obra de Maquiavel produzido pelo grupo Tapa. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$20 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo on-line com atuação de Helena Cerello e direção de Nelson Baskerville. A obra foi desenvolvida com base no livro homônimo da autora Aline Bei. Sua transmissão ocorre às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla.
O Prazer é Todo Nosso
Espetáculo virtual de comédia sobre sexo e liberdade. Seu texto é de Beto Brown, contando com a atuação de Juliana Martins. A transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos. Temporada: 13, 20, 27 de março e 3 de abril, sempre às 20h.
Eu, Clarice
Apresentação digital solo de Raul J. Franco em homenagem à escritora Clarice Lispector. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
INFANTIL
Cinderela
Uma revisitação do clássico com atuação de Ian Soffredini e Mariana SãoJoão. Sua transmissão ocorre às 14h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Classificação Indicativa: 3 anos.
A Vaca Lelé
O espetáculo on-line da Cia Baiana de Patifacia tem texto de Ronaldo Caiambroni e direção de Fernanda Paquelet e Lelo Filho. Musical, a apresentação será transmitida às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.