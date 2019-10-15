TER
01
QUA
02
QUI
03
SEX
04
SÁB
05
DOM
06
SEG
07
TER
08
QUA
09
QUI
10
SEX
11
SÁB
12
DOM
13
SEG
14
TER
15
QUA
16
QUI
17
SEX
18
SÁB
19
DOM
20
SEG
21
TER
22
QUA
23
QUI
24
SEX
25
SÁB
26
DOM
27
SEG
28
TER
29
QUA
30
QUI
31

Rock e karaokê no final de semana (17 a 19/10) do Liverpub Vitória

Karaokê, na quinta, especial Bon Jovi, na sexta, e tributo a Coldplay, no sábado, são os destaques da casa na Praia do Canto

Publicado em 15/10/2019 às 12h53
Atualizado em 15/10/2019 às 12h53
A banda cover Vix You se apresenta no sábado. Crédito: Ramon Dalla
A banda cover Vix You se apresenta no sábado. Crédito: Ramon Dalla

O Liverpub Vitória fica Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Quinta, 17/10, às 20h.

Atração:

Karaokê Liverpub.

Quanto?

R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h).

Sexta, 18/10, às 21h.

Atração:

Rock This Town, especial Bon Jovi com Gabriel Nunes e banda.

Quanto?

R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h).

Sábado, 19/10, às 21h.

Atração:

Banda Vix You, cover de Coldplay.

Quanto?

R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h).

A Gazeta integra o

Saiba mais
Praia do Canto

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.