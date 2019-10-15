Rock e karaokê no final de semana (17 a 19/10) do Liverpub Vitória

O Liverpub Vitória fica Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Quinta, 17/10, às 20h.
Atração:
Karaokê Liverpub.
Quanto?
R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h).
Sexta, 18/10, às 21h.
Atração:
Rock This Town, especial Bon Jovi com Gabriel Nunes e banda.
Quanto?
R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h).
Sábado, 19/10, às 21h.
Atração:
Banda Vix You, cover de Coldplay.
Quanto?
R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h).
