Rapper Criolo fará show virtual no sábado (23/01)

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SHOW
CrioloXR
O rapper Criolo fará show em realidade estendida, às 21h, no seu canal na Twitch. A apresentação ocorre em comemoração ao aniversário de São Paulo, cidade natal do cantor, que ocorre no dia 25 de janeiro.
1º Festival Explicanção
Festival idealizado por Bella Nogueira com a participação dos cantores capixabas Dan Ambranches; Gavi; e Manfredo. A transmissão ocorre às 14h25, no canal no YouTube Explicanção.
Raphael Pippa
O cantor se apresenta em live show, às 20h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. No repertório, uma seleção de canções autorais, incluindo inéditas, compostas no início da pandemia . Ingresso: de R$ 5 a R$ 40. Venda: No site Sympla.
#Virada SP Online
A partir das 12h, no site Cultura em Casa, os artistas Jorge Aragão e Marcelo Falcão irão se apresentar digitalmente, além de outros convidados. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte, sendo realizada em parceria com a cidade de Peruíbe. Confira a programação:
TEATRO
Heróis às Avessas
Espetáculo on-line com direção de Diego Camargos e atuação de Adriana Birolli junto a Alexandre Contini. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: a R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 14 anos. Duração: 60 min.
Na Sala com Clarice
Peça digital com concepção e atuação de Odilon Esteves. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. O evento é gratuito e a o ingresso pode ser garantido no site Sympla.
A Peste de Camus
O espetáculo baseado na obra de Albert Camus conta com a atuação de Pedro Osorio. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 0 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Duração: 45 minutos. Classificação: 16 anos. Após a apresentação haverá um debate interativo com a psicóloga Clínica Roseli Goffman.
INFANTIL
Circus A Nova Tournée
Espetáculo digital criado e roteirizado por Claudio Saltini, Marco Lima e Eduardo Amos. Sua transmissão ocorre às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação: 03 anos.
EXPOSIÇÃO
Coletividade Negra
A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.