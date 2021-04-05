Raça Negra animará o sábado (10/04) com apresentação live

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MÚSICA
Raça Negra
A live ocorre às 21h, no canal no YouTube da banda.
Festival Afromusic
O evento que chega em sua segunda edição, agora inteiramente on-line e gratuito, conta com shows e entrevistas. As transmissões ocorrem no canal no YouTube Universo Afromusic. Confira a programação do dia:
Turma do Pagode
O grupo musical se apresenta às 17h, em seu canal no YouTube.
Rick e Renner
A dupla sertaneja se apresenta em live às 16h, em seu canal no YouTube.
Khrystal
A cantora se apresenta em live, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Festival Roque Pense!
O projeto musical que chega em sua 10º edição conta com a participação de Luísa e os Alquimistas neste sábado (10). A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube da iniciativa.
Festival Novos Motores
Nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2021, será realizado virtualmente a primeira edição do festival, que apresenta um recorte do movimento musical do abc paulista. Sua transmissão ocorre on-line, de forma gratuita, no canal no YouTube da iniciativa, confira a programação do dia:
Zé Vaqueiro
O cantor se apresenta às 20h, no seu canal no YouTube.
MULTICULTURAL
Culturada Viral Virtual 2021
O evento que entra em sua quarta edição agora acontece completamente on-line, nos dias 9, 10 e 11 de abril. As transmissões que vão reunir mais de 100 artistas e mais de 40 atrações com shows, ocorrem no canal no YouTube do Museu Vivo da Barra do Jucu. Confira a programação do dia:
TEATRO
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo on-line com atuação de Helena Cerello e direção de Nelson Baskerville. A obra foi desenvolvida com base no livro homônimo da autora Aline Bei. Sua transmissão ocorre às 16h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla.
Te Falo com Amor e Ira
Espetáculo on-line solo com Branca Messina e direção de Fernanda Bond. Temporada: 20 de março a 25 de abril, sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 500. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.