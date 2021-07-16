Quinta-feira (22/07) terá show virtual de Zé Geraldo

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
MÚSICA
Zé Geraldo
O cantor se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Autor de canções como “Cidadão”, “Senhorita” e “Como diria Dylan”, o músico leva sua trajetória para o palco virtual Itaú. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos.
LITERATURA
1ª Festa da Palavra
Evento virtual com palestras e debates sobre a literatura, além de espetáculos. Sua transmissão ocorre no YouTube da realização, de 22 a 25 de julho. A festa tem o objetivo de estimular o hábito da leitura e aproximar os leitores dos escritores. Entre os convidados estão confirmados autores e personalidades como o músico Chico César; o ator Lázaro Ramos; a psicóloga, psicanalista e doutora em Filosofia Viviane Mosé; o escritor e professor indígena Daniel Munduruku; e o escritor capixaba Caê Guimarães. Confira a programação do dia:
Lançamento "O Poema das Cores"
A obra de poemas decodificados em cores será lançada às 18h, na Casa Flor (Rua Gama Rosa, nº 231, Loja 2, Centro, Vitória). O texto é de Nayara Muriel e as ilustrações são de Cassio Magne e Carlo Shiavine.
TEATRO
Paulo Freire, O Andarilho da Utopia
Espetáculo virtual com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Júnior Santos. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 25 a R$ 75. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
O Cão de Kafka
Espetáculo virtual inspirado no conto "Investigação de um Cão", de Franz Kafka. Sua transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.