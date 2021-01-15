Quinta-feira (21/01) terá show virtual de Tunico da Vila

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SHOW
Luciana Lima
Live show da cantora e compositora do Rio Grande do Sul. A transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 12,50 a R$ 36, 36. Venda: No site Sympla.
Tunico da Vila
O músico fará live show, às 20h, em seu canal no YouTube. Tunico irá cantar sambas de terreiro e músicas autorais do seu novo álbum “Fases da Vida”. A apresentação é uma homenagem ao dia nacional de combate à intolerância religiosa e tem poio do Fundo de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória por meio do Edital Aldir Blanc.
Festival Multiplicidade
O evento virtual ocorre a partir das 20h, no canal no YouTube Multiplicidade. Ele contará com apresentações de Daito Manabe (JPN) (20h10) e do cantor Tom Zé (BA) (20h32).
TEATRO
O Inferno é um Espelho da Borda Laranja
O monólogo que tem direção, dramaturgia, luz e atuação de Wander B. ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: No site Sympla.
Paulo Freire, O Andarilho da Utopia
Espetáculo digital sobre a vida do educador Paulo Freire. A dramaturgia é de Junio Santos e a tuação de Luiz Antônio Rocha. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 25 a R$ 75. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.
Sonhares
Espetáculo digital da cia Teatro do Instante com direção de Rita Almeida. Gratuito, seus ingressos podem ser garantidos no site Sympla. Sua transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Duração: 71 minutos. Classificação: 14 anos.
INFANTIL
Jogo da Cena
Peça digital com direção de Ian Soffredini. Seu elenco é composto por: Amanda Massaro, Rodrigo Vergara, Claudio Silva, Laura Lacerda, Ian Soffredini e Arthur Diego e convidados. A transmissão ocorre às 17h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: No site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação etária: 08 anos.
EXPOSIÇÃO
Coletividade Negra
A exposição virtual conta com os trabalhos de Márvila Araújo, fotógrafa, e do artista visual Luciano Feijão. A abordagem dos dois artistas traz à tona temáticas como africanidade, diáspora, ancestralidade, lutas, religiosidade. A mostra tem acesso gratuito no site do Museu Vale e segue até o dia 1º de fevereiro de 2021.
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Leonardo da Vinci - 500 anos de um Gênio
A exposição virtual é uma imersão na vida de Da Vinci e suas obras, contando com imagens, áudios, vídeos, lives e realidade aumentada. Seu acesso é gratuito e o ingresso pode ser adquirido no site da mostra. A experiência estará aberta ao público de forma on-line até o dia 28 de março de 2021.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.