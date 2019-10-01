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Festa

Quartaneja agita a noite da Praia do Canto (02/10)

A festa acontece no Wanted Pub e terá os sertanejos Mikaely Lahass e Breno & Bernardo

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 16:07

Publicado em 

01 out 2019 às 16:07
Breno e Bernardo Crédito: Rafael Nick

Quando?

Dia 2 de outubro de 2019, quarta, às 21h.

Onde?

Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h)

Informações:

(27) 99824-0486.

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