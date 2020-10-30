Quarta-feira (4) terá espetáculo "O Gato do 303" on-line

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Teatro
Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória 2020
Com programação que teve início no dia 27 de outubro e seguirá até 4 de novembro, o festival conta com peças gravadas e ao vivo, além de bate-papos e oficinas. Confira a agenda do dia, que será transmitida no canal no YouTube e Facebook do evento. Além disso, é possível acessar as atrações no Zoom, fazendo sua inscrição gratuitamente em cada uma delas no site Sympla.
Lá Fora Temporal
Espetáculo digital com texto de Marcelo Aquino e direção de Cássia Vilasboas. Com duração de 60 min, o show conta com a atuação de Analu Preste e Ary Coslov. Sua temporada será composta por apresentações sempre às 17h, nos dia 4, 11, 18 e 25 de novembro. Ocorrendo no Zoom, “Lá Fora, Temporal” é acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.
Literatura
Livro Aberto
Bate-papo do secretário de cultura de Vitória Francisco Grijó com a escritora e atriz Suely Bispo. A live ocorre às 19h30, no perfil no Instagram de Grijó.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.