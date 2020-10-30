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Quarta-feira (4) terá espetáculo "O Gato do 303" on-line

A peça faz parte do último dia do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória; confira a agenda para ficar por dentro de locais e horários de transmissão

Publicado em 

30 out 2020 às 17:08

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:08

Cena do espetáculo capixaba
Cena do espetáculo capixaba "O Gato do 303", do grupo Cena Escolas de Atores Crédito: Reprodução/Peça no Zoom

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Teatro

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória 2020

Com programação que teve início no dia 27 de outubro e seguirá até 4 de novembro, o festival conta com peças gravadas e ao vivo, além de bate-papos e oficinas. Confira a agenda do dia, que será transmitida no canal no YouTube e Facebook do evento. Além disso, é possível acessar as atrações no Zoom, fazendo sua inscrição gratuitamente em cada uma delas no site Sympla

Lá Fora Temporal

Espetáculo digital com texto de Marcelo Aquino e direção de Cássia Vilasboas. Com duração de 60 min, o show conta com a atuação de Analu Preste e Ary Coslov. Sua temporada será composta por apresentações sempre às 17h, nos dia 4, 11, 18 e 25 de novembro. Ocorrendo no Zoom, “Lá Fora, Temporal” é acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 10 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.

Literatura

Livro Aberto

Bate-papo do secretário de cultura de Vitória Francisco Grijó com a escritora e atriz Suely Bispo. A live ocorre às 19h30, no perfil no Instagram de Grijó. 

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

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