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Agenda

Quarta-feira (28/07) contará com espetáculo on-line "Nefelibato"

Apresentação virtual de dança "Swing Era" também integra a programação cultural do dia

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:12

Publicado em 

23 jul 2021 às 18:12

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

TEATRO

DESFAZENDA me enterrem fora desse lugar

Espetáculo virtual com dramaturgia de Lucas Moura e direção de Roberta Estrela D'Alva. Parte da programação do 7º Festival Midrash de Teatro, a peça será transmitida no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingressos: R$ 0 a R$ 50. Classificação Indicativa: 12 anos. Duração: 70 minutos. Venda: no site Sympla

O Cão de Kafka

Espetáculo virtual inspirado no conto "Investigação de um Cão", de Franz Kafka. Sua transmissão ocorre às 21h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

Sal

Espetáculo virtual com direção e interpretação de Isadora Tricerri. Temporada:28 de julho a 12 de agosto, segunda a sábado, às 21h; domingo, às 17h30 e 21h. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla e a transmissão ocorre no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento.

Nefelibato

Monólogo virtual com texto de Regiana Antonini, direção de Fernando Philbert e atuação de Luiz Machado. Sua transmissão ocorre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. 

DANÇA

Swing Era

Espetáculo virtual com direção de Renato Lopes. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 48 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

LITERATURA

80 Anos da Biblioteca Adelpho Poli Monjardim

Em homenagem ao seu aniversário, a biblioteca terá programação cultural de 26 a 30 de julho. Confira a agenda do dia, que ocorrem no canal no YouTube da Prefeitura de Vitória: 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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