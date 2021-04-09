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Quarta-feira (14/04) terá show live de Pipo Pegoraro

A agenda também terá atrações teatrais on-line, como o monólogo "A Genealogia Celeste de uma Dança", com Luciano Chirolli

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:51

Publicado em 

09 abr 2021 às 17:51

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Pipo Pegoraro

O cantor apresenta o trabalho “Antropocósmico” às 20h, em seu canal no YouTube, o show faz parte de uma série de cinco apresentações, no total.

TEATRO

A Genealogia Celeste de uma Dança

Monólogo virtual com atuação de Luciano Chirolli e texto de Juliana Leite. Sua transmissão ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser adquirido no site Sympla.

Cavalos em Campos Virtual

O monólogo virtual conta com a atuação de Alexandre Paz e direção de Nina da Costa Reis. Suas transmissões ocorrem nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de abril, às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Venda: no site Sympla.

A Poderosa Sou Eu

Espetáculo de stand-up comedy com Leila Navarro. Suas transmissões ocorrem do dia 14 a 25 de abril, de quarta a domingo, sempre às 21h. A plataforma em que o espetáculo será exibido é o YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 100. Venda: no site Sympla.

Silêncio Prenhe das Palavras

Espetáculo virtal com atuação de Mariana Rezende e direção de Lindolfo Roberto Nascimento. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 a R$ 10. Venda: no site Sympla.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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