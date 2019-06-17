Quarta (19/06) com show de Tomate e Festival de Inverno

SHOW
Tomate
Às 21h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 55 (meia); R$ 110 (inteira).
CONCERTO
Ensaio Aberto
Orquestra Sinfônica da Fames. Às 14h30. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita, agendamento por telefone. Informações: (27) 3132-8399.
FESTIVAL
3º Festival de Inverno de Guaçuí
Com Telo Borges (Clube da Esquina), Orquestra Mineira de Rock e Wilson Sideral. Às 19h. Parque de Exposições de Guaçuí. Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Entrada: de R$ 100 (meia/ dia/ 3º lote) a R$ 660 (inteira/ passaporte para os 4 dias/ 3º lote). Informações: (28) 3553-0517.
BALADA
Stone Pub
The Black Parade, com show de Bad Feels Club. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Party Porn. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Especial Rock 90 e 2000. Às 21h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 98116-3325.
Fluente
Berro de feriado. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.
Barrerito Chopperia
Os Gargantas de Ouro e Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Berlin Room
Gabe, Jeff Ueda, Feww, Álice. Às 22h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 50 (2º lote). Informações: (27) 2142-4206.
Liverpub Vitória
Festa Junina com Karaokê Liverpub e banda Match Rock. Às 21h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (com roupa de festa junina); R$ 20 (sem roupa de festa junina). Informações: (27) 99944-1204.
Wanted Pub
“Quartaneja – Especial Véspera de Feriado” com Ivan & Matheus e Léo Lima. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Vitrine Music Bar
Com Samba Jr e DJs Gabriel Pratti, Kn de Vila Velha, Klebin e Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (sem nome na lista/ couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Drop It
Com MC Pocahontas, MC Maneirinho e Pk. Às 22h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 140 (área vip/ inteira/ 2º lote).
Tchá Tchá Tchá
Com Marcinha Eggers, Junyo Ferreira, Rafa Pigatto e Tiago Moreira. Às 23h59. London Music. Av. Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 25 (lista); R$ 40 (portaria). Informações: (27) 99797-5120.
Forró do 106
Com Trio Maribondo (RJ) e Forró Bemtivi. Às 23h. Clube 106. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 15 (até 23h30); R$ 20 (após 23h30). Informações: (27) 3227-9119.
Quarta Autoral
Com Mosto e Sad Funny. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.
Main
Com Firejack, Brunelli, Thiago C., Lucio Merçon, Sillaz, Zord e Cesquim. Às 23h. Toro. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 30 (lista até 1h); R$ 40 (após 1h). Informações: (27) 99864-8030.
MÚSICA AO VIVO
Larissa Veloso
Às 19h30. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
Marcus Macedo
Variado. Às 19h30. Bar Rei do Petisco. Av. Cesar Hilal, 322, Bento Ferreira, Vitória. Informações: (27) 99881-7063.
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Parte do projeto “Quarta de Raiz”, especial “Sambas Nordestinos”. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3222-3074.
LITERATURA
Painel Literário
Com Ida Borchardt e Weber Müller. Às 19h. Sala da Palavra, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.
Sarau da Barão
Especial Chico Buarque, com Maicon Gomes e Carlos Rabello. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.