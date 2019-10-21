Programação da Fluente de quinta a sábado (24 a 26/10)

A Fluente fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Quinta, 24/10, 21h
O que?
Treme Q Treme
Quanto?
Gratuito (para os 100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros)
Sexta, 25/10, 21h
O que?
Funk a Holic
Quanto?
R$ 25
Sábado, 26/10, 21h
O que?
Monster Party
Quanto?
R$ 30
