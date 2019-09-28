DOM
Primeiro final de semana da Festa da Polenta (4 a 6/10)

Tradicional festa de Venda Nova do Imigrante chega a sua 41ª edição e terá grades nomes da música na programação

Publicado em 28/09/2019 às 02h16
Atualizado em 01/10/2019 às 13h17
Henrique e Juliano. Crédito: Flaney Gonzallez
Henrique e Juliano. Crédito: Flaney Gonzallez

A Festa da Polenta celebra no ano de 2019 sua Quadragésima Primeira edição. Ela é um marco fundamental para a perpetuação dos valores da Cultura da Imigração Italiana no Espírito Santo e no Brasil. A cada ano procura-se evidenciar um tema para a festa, neste ano o tema é: “Mangia que ti fa bene”. Ou seja, através deste jargão, queremos evidenciar os valores da Culinária em nossa cultura, até mesmo porque casa de “taliano” tem fartura na mesa, mesmo nas adversidades, uma boa panela cheia de polenta não podia faltar.

Quando?

Do dia 4, sexta, ao dia 6 de outubro, domingo, de 2019. Sexta, a partir das 21h, sábado e domingo, a partir das 10h.

Onde?

Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Av. Pedro Minete, 131, Venda Nova do Imigrante.

Atrações:

Sexta: Banda Aerosom, às 23h. Sábado: Rock Road, Ragazzi dei Monti, Henrique & Juliano e Evidance, a partir das 20h. Domingo: Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa, Grupo Di Ballo Nova Trento, Gruppo Folkloristico Luce dei Monti e Grupo Fiori Di Pendanga, a partir das 17h. A programação completa você confere no link.

Quanto?

Sábado: R$ 5 (meia/ manhã); R$ 10 (inteira/ manhã); R$ 40 (meia/ noite); R$ 80 (inteira/ noite). Domingo: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Ingressos à venda no link.

Informações:

(28) 3546-2112.

