Primeira etapa do Festival Nacional de Teatro de Vitória (13 a 21/10)

Domingo, 13/10.
O que?
"Blow Elliot Benjamin", do grupo G2 Cia de Dança - Teatro Guaíra (Curitiba - PR), às 19h30
Onde?
Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Segunda, 14/10.
O quê?
II Mostra de Teatro Estudantil, com “Quando Acordar a Cidade”, do grupo Cena Diversa (Vila Velha - ES), às 19h30
Onde?
Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Terça, 15/10.
O quê?
“La Cena”, do grupo G2 Cia de Dança - Teatro Guaíra (Curitiba - PR), às 19h30.
Onde?
Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Quarta, 16/10.
O quê?
“Memorias de Um Cão”, do Coletivo de Teatro Alfenim (João Pessoa - PB), às 20h.
Onde?
Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
O quê?
III Mostra Paralela Vera Viana, com “A Barca do Inferno”, do Grupo Arte Oficina, às 20h.
Onde?
Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Quinta, 17/10.
O quê?
III Mostra Paralela Vera Viana, com “Nem todos podem voar”, do grupo GETA (Cariacica - ES), às 20h.
Onde?
Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Sexta, 18/10
O quê?
“Memorias de Um Cão”, do Coletivo de Teatro Alfenim (João Pessoa - PB), às 10h.
Onde?
Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
O quê?
II Mostra de Teatro Estudantil, com “Deus Negro”, da Cia Teatro de Gente (Montanha - ES), às 15h.
Onde?
Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
O quê?
“Lampião, Herói ou Ladrão?”, do grupo Modéstia Parte Grupo de Teatro (Bertópolis - MG), às 19h.
Onde?
Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
O quê?
“As Malas que Eu Carrego”, da Cia Teatral JC, às 20h.
Onde?
Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Sábado, 19/10.
O quê?
“O Caipora e a Floresta”, do grupo Cia Nós da Arte (RJ), às 10h.
Onde?
Parque Moscoso. Av. Cleto Nunes, Centro, Vitória.
O quê?
"Burundanga - A Revolução do Baixo Ventre”, do grupo Paiol de Teatro (Cariacica - ES), às 20h.
Onde?
Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Domingo, 20/10.
O quê?
"A Noite Iluminada", da Companhia Junco (Argentina), às 16h.
Onde?
Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
O quê?
"O Acerto de Contas", do grupo Gota, Pó e Poeira (Guaçuí - ES), às 20h.
Onde?
Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Segunda, 21/10.
O quê?
"O Médico à Força", do do grupo Gota, Pó e Poeira (Guaçuí - ES), às 12h.
Onde?
Praça Costa Pereira. Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória
O quê?
"Édipo Sem Complexo", da Cia Teatro Urgente (Vila Velha - ES), às 20h.
Onde?
Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.
O quê?
II Mostra de Teatro Estudantil, com as peças “O Biombo” (Escola de Atores de Vitória), às 9h; “A Bela Quase Adormecida” (Grupo de Teatro Vitty - ES), às 15h; “Vá de Retro“ (Grupo Dois no Palco - ES), às 19h30; “Para Todo o Sempre" (Grupo Atos de Teatro - ES), às 20h.
Onde?
Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
