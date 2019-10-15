TER
Primeira etapa do Festival Nacional de Teatro de Vitória (13 a 21/10)

Em sua 15ª edição, evento começa no próximo dia 13 de outubro com uma segunda rodada de apresentações em novembro; todas as apresentações serão gratuitas

Publicado em 15/10/2019 às 16h41
Espetáculo argentino "A Noite Iluminada", que faz parte da programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Vitória. Crédito: Mauro Trullén Sonderegger
Espetáculo argentino "A Noite Iluminada", que faz parte da programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Vitória. Crédito: Mauro Trullén Sonderegger

Domingo, 13/10.

O que?

"Blow Elliot Benjamin", do grupo G2 Cia de Dança - Teatro Guaíra (Curitiba - PR), às 19h30

Onde?

Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Segunda, 14/10.

O quê?

II Mostra de Teatro Estudantil, com “Quando Acordar a Cidade”, do grupo Cena Diversa (Vila Velha - ES), às 19h30

Onde?

Palácio de Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Terça, 15/10.

O quê?

“La Cena”, do grupo G2 Cia de Dança - Teatro Guaíra (Curitiba - PR), às 19h30.

Onde?

Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Quarta, 16/10.

O quê?

“Memorias de Um Cão”, do Coletivo de Teatro Alfenim (João Pessoa - PB), às 20h.

Onde?

Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

O quê?

III Mostra Paralela Vera Viana, com “A Barca do Inferno”, do Grupo Arte Oficina, às 20h.

Onde?

Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Quinta, 17/10.

O quê?

III Mostra Paralela Vera Viana, com “Nem todos podem voar”, do grupo GETA (Cariacica - ES), às 20h.

Onde?

Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Sexta, 18/10

O quê?

“Memorias de Um Cão”, do Coletivo de Teatro Alfenim (João Pessoa - PB), às 10h.

Onde?

Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

O quê?

II Mostra de Teatro Estudantil, com “Deus Negro”, da Cia Teatro de Gente (Montanha - ES), às 15h.

Onde?

Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

O quê?

“Lampião, Herói ou Ladrão?”, do grupo Modéstia Parte Grupo de Teatro (Bertópolis - MG), às 19h.

Onde?

Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

O quê?

“As Malas que Eu Carrego”, da Cia Teatral JC, às 20h.

Onde?

Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Sábado, 19/10.

O quê?

“O Caipora e a Floresta”, do grupo Cia Nós da Arte (RJ), às 10h.

Onde?

Parque Moscoso. Av. Cleto Nunes, Centro, Vitória.

O quê?

"Burundanga - A Revolução do Baixo Ventre”, do grupo Paiol de Teatro (Cariacica - ES), às 20h.

Onde?

Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Domingo, 20/10.

O quê?

"A Noite Iluminada", da Companhia Junco (Argentina), às 16h.

Onde?

Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

O quê?

"O Acerto de Contas", do grupo Gota, Pó e Poeira (Guaçuí - ES), às 20h.

Onde?

Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Segunda, 21/10.

O quê?

"O Médico à Força", do do grupo Gota, Pó e Poeira (Guaçuí - ES), às 12h.

Onde?

Praça Costa Pereira. Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Vitória

O quê?

"Édipo Sem Complexo", da Cia Teatro Urgente (Vila Velha - ES), às 20h.

Onde?

Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória.

O quê?

II Mostra de Teatro Estudantil, com as peças “O Biombo” (Escola de Atores de Vitória), às 9h“A Bela Quase Adormecida” (Grupo de Teatro Vitty - ES), às 15h“Vá de Retro“ (Grupo Dois no Palco - ES), às 19h30“Para Todo o Sempre" (Grupo Atos de Teatro - ES), às 20h.

Onde?

Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

