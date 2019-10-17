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Baladas

Pop e funk no final de semana (18 e 19/10) da Fluente

Casa em Jardim da Penha recebe as festas Blecaute, na sexta, e Put* Festa, no sábado, com muito pop e muito funk

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 14:06

Publicado em 

17 out 2019 às 14:06
Fluente Crédito: Assessoria Antimofo
A Fluente fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Sexta, 18/10, às 21h.

O quê?

Blecaute.

Quanto?

R$ 25.

Sábado, 19/10, às 21h.

O quê?

Put* Festa.

Quanto?

R$ 30.

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