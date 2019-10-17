Pop e funk no final de semana (18 e 19/10) da Fluente

A Fluente fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Sexta, 18/10, às 21h.
O quê?
Blecaute.
Quanto?
R$ 25.
Sábado, 19/10, às 21h.
O quê?
Put* Festa.
Quanto?
R$ 30.
Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 14:06
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